NCT DREAMテーマカフェが全国4都市で開催 ハンバーガーやシェイク等ダイナー風メニュー提供
【女子旅プレス＝2025/01/13】多国籍ボーイズグループ・NCT DREAM（エヌシーティードリーム）のテーマカフェ「NCT DREAM CAFE 7DINER」が、2025年1月30日（木）より東京、愛知、大阪、福岡の4都市にて、順次期間限定オープンする。
【写真】“推し色部屋”に泊まれるホテル、東京・押上にオープン
「NCT DREAM CAFE 7DINER」は“ダイナー”をコンセプトに、ポップで遊び心がギュッと詰まった世界に浸れるテーマカフェ。
カフェメニューでは、ハンバーガー、ホットドック、ピザ風味のドリア、サンドウィッチなどのフードメニューの他、ソフトクリームをイメージしたデザートプレート、ホットケーキ、シェイクなどの一工夫したデザートメニューやメンバーのオリジナルイラスト入りのストロータグがついたドリンクなどを味わえる。
また、カフェに併設する物販コーナーでは、撮りおろし写真を使用したカフェ限定のオリジナルグッズを提供。
その他、各種特典（事前予約者限定・フード&デザート注文・ドリンク注文・グッズ購入者）も用意する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜NCT DREAM CAFE 7DINER＞概要
■東京・新宿：BOX cafe＆space 新宿ミロード店／2025年1月30日（木）〜3月16日（日）
東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階
■愛知・名古屋：BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋1号店／2025年2月6日（木）〜3月9日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
■大阪・梅田：BOX cafe＆space KITTE OSAKA 2号店／2025年1月30日（木）〜3月9日（日）
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号6階
■福岡・博多：BOX cafe＆space 博多マルイ店／2025年1月30日（木）〜3月2日（日）
福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1 博多マルイ3階
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◆NCT DREAMのテーマカフェ、全国4都市で開催決定
「NCT DREAM CAFE 7DINER」は“ダイナー”をコンセプトに、ポップで遊び心がギュッと詰まった世界に浸れるテーマカフェ。
また、カフェに併設する物販コーナーでは、撮りおろし写真を使用したカフェ限定のオリジナルグッズを提供。
その他、各種特典（事前予約者限定・フード&デザート注文・ドリンク注文・グッズ購入者）も用意する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜NCT DREAM CAFE 7DINER＞概要
■東京・新宿：BOX cafe＆space 新宿ミロード店／2025年1月30日（木）〜3月16日（日）
東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階
■愛知・名古屋：BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋1号店／2025年2月6日（木）〜3月9日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
■大阪・梅田：BOX cafe＆space KITTE OSAKA 2号店／2025年1月30日（木）〜3月9日（日）
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号6階
■福岡・博多：BOX cafe＆space 博多マルイ店／2025年1月30日（木）〜3月2日（日）
福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1 博多マルイ3階
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