13日午後9時19分ごろ、宮崎県で震度5弱の地震があった。気象庁によると、震源地は日向灘で、震源の深さは約30キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6・9と推定される。同庁は、高知県、宮崎県に津波注意報を出した。昨年8月に続いて臨時情報を発表、南海トラフ巨大地震との関連について調査を始めたと明らかにした。

2県に予想される津波の高さは1メートル。宮崎県の宮崎港と日南市で、最大で約20センチの津波が観測された。

九州電力と四国電力によると鹿児島県の川内原発と愛媛県伊方町の伊方原発に異常は確認されていない。

政府は13日夜、地震を受け、首相官邸に情報連絡室を設置した。

▶気象庁の地震情報

▶気象庁の津波警報・注意報

▶特集・南海トラフ巨大地震〈都道府県別の最悪の被害想定地図〉

気象庁によると、各地の震度は次の通り。

【福岡県】

震度4＝久留米市

震度3＝大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、筑前町、大刀洗町、大木町、水巻町、遠賀町

震度2＝東峰村、広川町、北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市八幡西区、行橋市、豊前市、中間市、芦屋町、みやこ町、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市南区、福岡市西区、福岡市早良区、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、福津市、糸島市、宇美町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、桂川町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町

震度1＝北九州市八幡東区、苅田町、上毛町、築上町、古賀市、香春町、赤村

【佐賀県】

震度4＝神埼市、白石町

震度3＝佐賀市、小城市、上峰町、みやき町

震度2＝鳥栖市、多久市、武雄市、佐賀鹿島市、嬉野市、吉野ヶ里町、基山町、大町町、江北町、太良町、唐津市

震度1＝伊万里市、玄海町、有田町

【長崎県】

震度3＝諫早市、島原市、雲仙市、南島原市

震度2＝長崎市、大村市、平戸市、松浦市、東彼杵町、壱岐市

震度1＝時津町

【大分県】

震度4＝大分市、臼杵市、佐伯市、竹田市

震度3＝別府市、津久見市、杵築市、由布市、日出町、豊後大野市、国東市、姫島村

震度2＝日田市、九重町、玖珠町、中津市、豊後高田市、宇佐市

【熊本県】

震度4＝阿蘇市、産山村、熊本高森町、南阿蘇村、熊本市南区、熊本市北区、八代市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、西原村、氷川町、人吉市、多良木町、あさぎり町、芦北町

震度3＝南小国町、小国町、熊本市中央区、熊本市東区、熊本市西区、玉名市、山鹿市、玉東町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、錦町、湯前町、相良村、五木村、山江村、水俣市、上天草市、天草市、津奈木町

震度2＝荒尾市、南関町、御船町、水上村、球磨村、苓北町

【宮崎県】

震度5弱＝高鍋町、新富町、宮崎市

震度4＝延岡市、西都市、木城町、川南町、都農町、門川町、日南市、串間市、国富町、綾町、美郷町、高千穂町、都城市、小林市、えびの市、三股町、高原町

震度3＝日向市、諸塚村、椎葉村、日之影町、五ヶ瀬町

震度2＝西米良村

【鹿児島県】

震度4＝鹿児島市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、伊佐市、姶良市、鹿屋市、垂水市、曽於市、大崎町、東串良町、肝付町

震度3＝阿久根市、出水市、指宿市、薩摩川内市、日置市、南九州市、さつま町、長島町、湧水町、志布志市、錦江町、南大隅町

震度2＝枕崎市、薩摩川内市、甑島、西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町

震度1＝鹿児島十島村