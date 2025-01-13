µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¼«¿È¤¬´¶¤¸¤ë¿Ê²½¡Ö²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×¡È´°À®·Á¤Î°ìÊâ¼êÁ°¡É¤ÈÏÃ¤¹¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê(23)¤¬¼«¿È¤¬´¶¤¸¤ë¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï4¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÜ¿Í¤â¡È¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡É¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î28Æü¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°(EL)¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
Áê¼êDF¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Ç½¦¤Ã¤¿µ×ÊÝÁª¼ê¤Ï¡¢ÃæÈ×¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Þ¤Ç¿ÊÆþ¤·¡¢¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¥¢¥¶¡¼¥ëÁª¼ê¡¢¥á¥Ã¥·Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Î¡È´°À®·Á¤Î°ìÊâ¼êÁ°¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼«¿È¤¬´¶¤¸¤ë¿Ê²½¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¾å²¼Æ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬ÍýÍ³¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Áá¤¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÎ¤¬Å¬±þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ç¤ä¤ä½ÐÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10Àá°Ê¹ß¤ÏÇòÀ±¤¬Àè¹¶¡£µ×ÊÝÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÉâ¤ÄÀ¤ß¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢2024Ç¯¤Î¼«¿È¤ò10ÅÀÃæ¡Ö7ÅÀ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï11»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Áª¼ê¤¬Áª¤ÖMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¡Ö¤½¤³¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ×ÊÝÁª¼ê¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¡Ø¥½¥·¥¨¥À¤Î»î¹ç¸«¤¿¤é¤Þ¤¿µ×ÊÝÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡£(1·î12ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing! Sports&News¡×¤òºÆ¹½À®)