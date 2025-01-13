宮崎県で震度5弱、高知と宮崎に1メートルの津波注意報 気象庁
気象庁は13日午後9時19分ごろ、宮崎県の東南東20キロ付近の日向灘で、震度5弱の地震があったと発表した。
震源の深さは約30キロ、地震の規模（マグニチュード）は6.9と推定される。震度5弱を観測したのは、いずれも宮崎県の宮崎市、高鍋町、新富町。
この地震で、気象庁は高知県と宮崎県に津波注意報を出した。気象庁によると、予想される津波の高さは1メートルで、午後9時36分ごろに宮崎港に津波が到達。午後10時過ぎまでに、同港と日南市で20センチの津波を観測した。
■南海トラフとの関連は
■原発は
気象庁は、今後１週間は最大震度５弱程度の地震に注意するよう呼びかけている。
各地の震度は次のとおり。
＜震度5弱＞
宮崎県：高鍋町、新富町、宮崎市
＜震度4＞
宮崎県：延岡市、西都市、木城町、川南町、都農町、門川町、日南市*、串間市、国富町、綾町、美郷町、高千穂町、都城市、小林市、えびの市、三股町、高原町
福岡県：久留米市
佐賀県：神埼市、白石町
熊本県：阿蘇市、産山村、高森町、南阿蘇村、熊本市南区、熊本市北区、八代市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、西原村、氷川町、人吉市、多良木町、あさぎり町、芦北町
大分県：大分市、臼杵市、佐伯市、竹田市
鹿児島県：鹿児島市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、伊佐市、姶良市、鹿屋市、垂水市、曽於市、大崎町、東串良町、肝付町（渡辺洋介）