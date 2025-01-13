【速報】中四国・九州地方で震度5弱の地震 各地の震度 震源地は日向灘 震源の深さは30キロ マグニチュードは6.9と推定
気象庁によりますと午後9時19分ごろ、地震がありました。
震度5弱を観測したのは、宮崎市、高鍋町、新富町、
震度4を観測したのは、久留米市、神埼市、白石町、熊本南区、熊本北区、八代市、人吉市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、熊本美里町、産山村、熊本高森町、西原村、南阿蘇村、氷川町、芦北町、多良木町、あさぎり町、大分市、佐伯市、臼杵市、竹田市、都城市、延岡市、日南市、小林市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、木城町、川南町、都農町、門川町、宮崎美郷町、高千穂町、鹿児島市、鹿屋市、垂水市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、伊佐市、姶良市、大崎町、東串良町、肝付町、
震度2を観測したのは、大阪西淀川区、泉佐野市、赤穂市、南あわじ市、淡路市、鳥取市、米子市、湯梨浜町、琴浦町、大山町、松江市、安来市、江津市、岡山南区、倉敷市、赤磐市、真庭市、早島町、里庄町、広島中区、広島安佐南区、広島安芸区、広島佐伯区、三原市、尾道市、福山市、三次市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、熊野町、坂町、北広島町、下関市、宇部市、萩市、防府市、下松市、光市、周南市、山陽小野田市、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町、徳島市、小松島市、吉野川市、松茂町、北島町、藍住町、高松市、坂出市、観音寺市、三豊市、土庄町、琴平町、多度津町、まんのう町、新居浜市、西条市、四国中央市、東温市、久万高原町、愛媛松前町、砥部町、内子町、松野町、愛媛鬼北町、愛南町、高知市、安芸市、南国市、土佐清水市、四万十市、高知香南市、奈半利町、芸西村、仁淀川町、越知町、梼原町、日高村、高知津野町、四万十町、大月町、三原村、北九州若松区、北九州小倉北区、北九州小倉南区、北九州八幡西区、福岡博多区、福岡中央区、福岡南区、福岡西区、福岡早良区、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、福津市、宮若市、嘉麻市、糸島市、宇美町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、小竹町、桂川町、東峰村、福岡広川町、添田町、糸田町、福岡川崎町、大任町、福智町、みやこ町、唐津市、鳥栖市、多久市、武雄市、佐賀鹿島市、嬉野市、吉野ヶ里町、基山町、大町町、江北町、太良町、長崎市、大村市、平戸市、松浦市、壱岐市、東彼杵町、荒尾市、南関町、御船町、水上村、球磨村、苓北町、中津市、日田市、豊後高田市、宇佐市、九重町、玖珠町、西米良村、枕崎市、西之表市、薩摩川内市甑島、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町、
震度1を観測したのは、福井市、高浜町、諏訪市、輪之内町、鈴鹿市、近江八幡市、京都南区、京都伏見区、京都西京区、向日市、京丹後市、久御山町、与謝野町、大阪福島区、大阪此花区、大阪西区、大阪港区、大阪大正区、大阪天王寺区、大阪東成区、大阪城東区、大阪阿倍野区、大阪西成区、大阪淀川区、大阪鶴見区、大阪住之江区、大阪平野区、大阪北区、大阪中央区、堺市堺区、堺市中区、堺市西区、堺市南区、岸和田市、豊中市、泉大津市、貝塚市、富田林市、寝屋川市、大東市、箕面市、高石市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、神戸中央区、神戸西区、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、たつの市、兵庫稲美町、播磨町、上郡町、和歌山市、有田市、御坊市、紀の川市、かつらぎ町、和歌山美浜町、倉吉市、北栄町、日吉津村、鳥取南部町、伯耆町、日南町、雲南市、川本町、邑南町、津和野町、吉賀町、隠岐の島町、岡山北区、岡山中区、岡山東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、備前市、瀬戸内市、浅口市、矢掛町、広島東区、広島西区、広島府中市、庄原市、安芸太田町、世羅町、神石高原町、長門市、鳴門市、阿波市、美馬市、三好市、牟岐町、美波町、丸亀市、さぬき市、東かがわ市、綾川町、室戸市、須崎市、香美市、田野町、安田町、北川村、本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町、中土佐町、佐川町、北九州八幡東区、古賀市、香春町、赤村、苅田町、上毛町、築上町、伊万里市、玄海町、有田町、時津町、鹿児島十島村となっています。
震度5弱以上の揺れがあったと考えられるものの、現時点までに気象庁が震度を把握できていない市町村は日南市などとなっています。
震源地は日向灘。震源の深さは30キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。