気象庁によりますと、午後9時19分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。



宮崎県には、津波注意報が発表されています。宮崎・日南市油津は津波が到達中とみられます、満潮時刻は14日午前7時11分。



宮崎港は津波が到達中とみられます、満潮時刻は14日午前7時3分。



宮崎・日向市細島の津波到達予想時刻は午後9時40分、満潮時刻は14日午前7時10分。





高知県には、津波注意報が発表されています。高知・土佐清水の津波到達予想時刻は午後9時50分、満潮時刻は14日午前7時4分。高知・室戸市室戸岬の津波到達予想時刻は午後10時0分、満潮時刻は14日午前7時0分。高知・中土佐町久礼港の津波到達予想時刻は午後10時10分、満潮時刻は14日午前7時1分。高知の津波到達予想時刻は午後10時20分、満潮時刻は14日午前7時1分。高知・須崎港の津波到達予想時刻は午後10時20分、満潮時刻は14日午前6時59分。和歌山県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。広島県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。徳島県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。愛媛宇和海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。愛媛瀬戸内海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。大分瀬戸内海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。大分豊後水道沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。鹿児島東部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。種子島・屋久島地方には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。奄美・トカラには、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。