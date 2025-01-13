13日午後9時19分ごろ、宮崎県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【写真を見る】宮崎県で最大震度5弱の強い地震 福岡・佐賀・熊本・大分・鹿児島で最大震度4

気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度5弱を観測したのは、宮崎県の高鍋町と新富町、それに宮崎市です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□宮崎県

高鍋町 新富町 宮崎市

■震度4

□宮崎県

延岡市 西都市 木城町

川南町 宮崎都農町 門川町

日南市 串間市 国富町

綾町 宮崎美郷町 高千穂町

都城市 小林市 えびの市

三股町 高原町



□福岡県

久留米市



□佐賀県

神埼市 白石町



□熊本県

阿蘇市 産山村 熊本高森町

南阿蘇村 熊本南区 熊本北区

八代市 菊池市 宇土市

宇城市 合志市 熊本美里町

西原村 氷川町 人吉市

多良木町 あさぎり町 芦北町



□大分県

大分市 臼杵市 佐伯市

竹田市



□鹿児島県

鹿児島市 霧島市 いちき串木野市

南さつま市 伊佐市 姶良市

鹿屋市 垂水市 曽於市

大崎町 東串良町 肝付町

■震度3

□宮崎県

日向市 諸塚村 椎葉村

日之影町 五ヶ瀬町



□福岡県

大牟田市 柳川市 八女市

筑後市 大川市 小郡市

うきは市 朝倉市 みやま市

筑前町 大刀洗町 大木町

水巻町 遠賀町



□佐賀県

佐賀市 小城市 上峰町

みやき町



□熊本県

南小国町 熊本小国町 熊本中央区

熊本東区 熊本西区 玉名市

山鹿市 玉東町 長洲町

和水町 大津町 菊陽町

嘉島町 益城町 甲佐町

山都町 錦町 湯前町

相良村 五木村 山江村

水俣市 上天草市 天草市

津奈木町



□大分県

別府市 津久見市 杵築市

由布市 日出町 豊後大野市

国東市 姫島村



□鹿児島県

阿久根市 鹿児島出水市 指宿市

薩摩川内市 日置市 南九州市

さつま町 長島町 湧水町

志布志市 錦江町 南大隅町



□兵庫県

豊岡市



□鳥取県

境港市



□島根県

出雲市 浜田市 益田市

大田市



□広島県

広島南区 呉市 竹原市

大竹市 江田島市 府中町

海田町 大崎上島町



□山口県

岩国市 柳井市 周防大島町

山口市



□愛媛県

今治市 上島町 松山市

伊予市 宇和島市 八幡浜市

大洲市 西予市 伊方町



□高知県

宿毛市 黒潮町



□長崎県

諫早市 島原市 雲仙市

南島原市

■震度2

□宮崎県

西米良村



□福岡県

東峰村 福岡広川町 北九州若松区

北九州小倉北区 北九州小倉南区 北九州八幡西区

行橋市 豊前市 中間市

芦屋町 みやこ町 福岡博多区

福岡中央区 福岡南区 福岡西区

福岡早良区 筑紫野市 春日市

大野城市 宗像市 福津市

糸島市 宇美町 志免町

須恵町 新宮町 久山町

粕屋町 直方市 飯塚市

田川市 宮若市 嘉麻市

小竹町 桂川町 添田町

糸田町 福岡川崎町 大任町

福智町



□佐賀県

鳥栖市 多久市 武雄市

佐賀鹿島市 嬉野市 吉野ヶ里町

基山町 大町町 江北町

太良町 唐津市



□熊本県

荒尾市 南関町 御船町

水上村 球磨村 苓北町



□大分県

日田市 九重町 玖珠町

中津市 豊後高田市 宇佐市



□鹿児島県

枕崎市 薩摩川内市甑島 西之表市

三島村 中種子町 南種子町

屋久島町



□兵庫県

赤穂市 南あわじ市 淡路市



□鳥取県

米子市 大山町 鳥取市

湯梨浜町 琴浦町



□島根県

松江市 安来市 江津市



□広島県

広島中区 広島安佐南区 広島安芸区

広島佐伯区 東広島市 廿日市市

熊野町 坂町 広島三次市

安芸高田市 北広島町 三原市

尾道市 福山市



□山口県

光市 和木町 上関町

田布施町 平生町 防府市

下松市 周南市 萩市

阿武町 下関市 宇部市

山陽小野田市



□愛媛県

新居浜市 西条市 四国中央市

東温市 久万高原町 愛媛松前町

砥部町 内子町 松野町

愛媛鬼北町 愛南町



□高知県

土佐清水市 四万十市 梼原町

高知津野町 四万十町 大月町

三原村 安芸市 奈半利町

芸西村 高知市 南国市

高知香南市 仁淀川町 越知町

日高村



□長崎県

長崎市 大村市 平戸市

松浦市 東彼杵町 壱岐市



□大阪府

大阪西淀川区 泉佐野市



□岡山県

真庭市 岡山南区 倉敷市

赤磐市 早島町 里庄町



□徳島県

徳島市 小松島市 吉野川市

松茂町 北島町 藍住町



□香川県

高松市 土庄町 坂出市

観音寺市 三豊市 琴平町

多度津町 まんのう町

■震度1

□福岡県

北九州八幡東区 苅田町 上毛町

築上町 福岡古賀市 香春町

赤村



□佐賀県

伊万里市 玄海町 有田町



□鹿児島県

鹿児島十島村



□兵庫県

相生市 たつの市 上郡町

神戸中央区 神戸西区 尼崎市

西宮市 芦屋市 伊丹市

加古川市 宝塚市 三木市

高砂市 兵庫稲美町 播磨町



□鳥取県

日吉津村 鳥取南部町 伯耆町

日南町 倉吉市 北栄町



□島根県

雲南市 川本町 邑南町

津和野町 吉賀町 隠岐の島町



□広島県

広島東区 広島西区 庄原市

安芸太田町 広島府中市 世羅町

神石高原町



□山口県

長門市



□高知県

中土佐町 室戸市 田野町

安田町 北川村 須崎市

香美市 本山町 大豊町

土佐町 大川村 いの町

佐川町



□長崎県

時津町



□大阪府

大阪福島区 大阪此花区 大阪西区

大阪港区 大阪大正区 大阪天王寺区

大阪東成区 大阪城東区 大阪阿倍野区

大阪西成区 大阪淀川区 大阪鶴見区

大阪住之江区 大阪平野区 大阪北区

大阪中央区 豊中市 寝屋川市

大東市 箕面市 大阪堺市堺区

大阪堺市中区 大阪堺市西区 大阪堺市南区

岸和田市 泉大津市 貝塚市

富田林市 高石市 阪南市

忠岡町 熊取町 田尻町



□岡山県

岡山北区 岡山中区 岡山東区

笠岡市 井原市 総社市

高梁市 備前市 瀬戸内市

浅口市 矢掛町



□徳島県

鳴門市 阿波市 美馬市

徳島三好市 牟岐町 美波町



□香川県

さぬき市 東かがわ市 丸亀市

綾川町



□福井県

福井市 高浜町



□長野県

諏訪市



□岐阜県

輪之内町



□三重県

鈴鹿市



□滋賀県

近江八幡市



□京都府

京丹後市 与謝野町 京都南区

京都伏見区 京都西京区 向日市

久御山町



□和歌山県

和歌山市 有田市 御坊市

紀の川市 かつらぎ町 和歌山美浜町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。