¾¾¤¿¤«»Ò¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤é¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡1ST KISS¡Ù´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢µÓËÜ¤Îºä¸µÍµÆó»á¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»³ÅÄ·ó»Ê»á¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£ËÜºî¤Ç±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾Â¼ËÌÅÍ¤é¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾¾¤¿¤«»Ò¡¡±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡1ST KISS¡Ù´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÌÏÍÍ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦ºä¸µÍµÆó¡ß´ÆÆÄ¡¦ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤¬Â£¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¡£»ö¸Î¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¡¢É×¤È½Ð²ñ¤¦Ä¾Á°¤ÎÆü¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¸§¡Ê¤¹¤º¤ê¡Ë¥«¥ó¥Ê¤ò¾¾¡¢¥«¥ó¥Ê¤ÎÉ×¡¦¸§¶ï¡Ê¤«¤±¤ë¡Ë¤ò¾¾Â¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¾¾¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸§¶ï¤È¥«¥ó¥Ê¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤¯¤È2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºä¸µ»á¤¬¡Ö¾¾¤µ¤ó¤È¡Ø¤¤¤Ä¤«±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤ÈËÍ¤Ï¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾¾¤Ï¡Öºä¸µ¤µ¤ó¤È±Ç²è¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¡¢µÈ²¬¤µ¤ó¡¢¿¹¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦ºÇ¸å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¤ªÏÃ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë2009Ç¯¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢µÈ²¬¤¬Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬1¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£µÈ²¬¤¬Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÉô²°¤«¤é½Ð¤¹¤Ê¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬³¤³°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÁ°Æü¤ËÊ¶¼º¤·¤Æ¡¢¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö»×¤¤½Ð¤Þ¤ë¤Ã¤È¼º¤¦¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤ÎÃ±°Ì¼èÆÀ¤Î¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤ÎÊÙ¶¯¤â¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¤â¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¤¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡1ST KISS¡Ù¤Ï¡¢2·î7ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾Â¼ËÌÅÍ¤é¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾¾¤¿¤«»Ò¡¡±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡1ST KISS¡Ù´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÌÏÍÍ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦ºä¸µÍµÆó¡ß´ÆÆÄ¡¦ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤¬Â£¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¡£»ö¸Î¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¡¢É×¤È½Ð²ñ¤¦Ä¾Á°¤ÎÆü¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¸§¡Ê¤¹¤º¤ê¡Ë¥«¥ó¥Ê¤ò¾¾¡¢¥«¥ó¥Ê¤ÎÉ×¡¦¸§¶ï¡Ê¤«¤±¤ë¡Ë¤ò¾¾Â¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë2009Ç¯¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢µÈ²¬¤¬Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬1¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£µÈ²¬¤¬Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÉô²°¤«¤é½Ð¤¹¤Ê¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬³¤³°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÁ°Æü¤ËÊ¶¼º¤·¤Æ¡¢¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö»×¤¤½Ð¤Þ¤ë¤Ã¤È¼º¤¦¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤ÎÃ±°Ì¼èÆÀ¤Î¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤ÎÊÙ¶¯¤â¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¤â¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¤¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡1ST KISS¡Ù¤Ï¡¢2·î7ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£