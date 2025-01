the HIATUSがライブアルバム『Sunset on the Rails 2024.08.18』を受注生産限定盤としてリリースすることが発表となった。同ライブアルバムは2024年8月に開催した自身初の日比谷野外大音楽堂ワンマンライブをCD音源化したものだ。同公演は2024年5月より全国17ヵ所で開催されたツアー<Gobble Up the Groove Tour 2024 - The Jive Turkey Rhythmic Expedition ->の追加公演となるもの。全国のジャズクラブで武者修行を積んだ彼らの5年ぶりツアーの終着点となるものだ。

■Live Album『Sunset on the Rails 2024.08.18』

【受注生産限定盤(CD+Photo Book)】

PDCN-1944 4,400円(税込4,840円)

▼CD:全13曲収録

01. Lone Train Running

02. Horse Riding

03. Firefly / Life in Technicolor

04. Sunset Off The Coastline

05. Radio

06. Silver Birch

07. The Flare

08. Unhurt

09. 西門の昧爽

10. Insomnia

11. 紺碧の夜に

12. Tales Of Sorrow Street

13. Ghost In The Rain

▼Photo Book

フォトグラファー三吉ツカサ(Showcase)による同公演のドキュメンタリーPhoto Book



【UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売】

受注期間:2025.01.10(金921:00〜2025.02.23(日)23:59

発送:2025年4月上旬頃より順次発送予定

https://store.universal-music.co.jp/product/pdcn1944/



■番組『the HIATUS "Sunset on the Rails" SPECIAL』

スペースシャワーTVオンデマンド配信

https://tv.spaceshower.jp/p/hiatus_sp/

ライブアルバムは、フォトグラファー・三吉ツカサ(Showcase)による同公演のドキュメンタリーPhoto Bookも同梱したスペシャルパッケージ仕様の受注生産限定盤としてUNIVERSAL MUSIC STORE限定での販売となる。受注期間は2025年2月23日23:59まで。なお、スペースシャワーTVでは本公演に加えてツアーのドキュメント映像、さらにオリジナルインタビューをあわせた90分の特別番組the HIATUS "Sunset on the Rails" SPECIALがオンデマンド配信中だ。