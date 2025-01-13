the HIATUS、初の日比谷野音ワンマン収録ライブCDを限定発売
the HIATUSがライブアルバム『Sunset on the Rails 2024.08.18』を受注生産限定盤としてリリースすることが発表となった。同ライブアルバムは2024年8月に開催した自身初の日比谷野外大音楽堂ワンマンライブをCD音源化したものだ。
◆the HIATUS 画像
同公演は2024年5月より全国17ヵ所で開催されたツアー＜Gobble Up the Groove Tour 2024 - The Jive Turkey Rhythmic Expedition -＞の追加公演となるもの。全国のジャズクラブで武者修行を積んだ彼らの5年ぶりツアーの終着点となるものだ。
なお、スペースシャワーTVでは本公演に加えてツアーのドキュメント映像、さらにオリジナルインタビューをあわせた90分の特別番組the HIATUS "Sunset on the Rails" SPECIALがオンデマンド配信中だ。
■Live Album『Sunset on the Rails 2024.08.18』
PDCN-1944 4,400円(税込4,840円)
▼CD：全13曲収録
01. Lone Train Running
02. Horse Riding
03. Firefly / Life in Technicolor
04. Sunset Off The Coastline
05. Radio
06. Silver Birch
07. The Flare
08. Unhurt
09. 西門の昧爽
10. Insomnia
11. 紺碧の夜に
12. Tales Of Sorrow Street
13. Ghost In The Rain
▼Photo Book
フォトグラファー三吉ツカサ(Showcase)による同公演のドキュメンタリーPhoto Book
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売】
受注期間：2025.01.10(金921:00〜2025.02.23(日)23:59
発送：2025年4月上旬頃より順次発送予定
https://store.universal-music.co.jp/product/pdcn1944/
■番組『the HIATUS "Sunset on the Rails" SPECIAL』
https://tv.spaceshower.jp/p/hiatus_sp/
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