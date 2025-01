ACミランはプレミアリーグ屈指のDF獲得に近づいている。



『The Telegraph』によると、ACミランはマンチェスター・シティに所属する34歳のイングランド代表DFカイル・ウォーカーと2年半契約での合意が近づいているという。



シェフィールド・ユナイテッドの下部組織出身のウォーカーはこれまでノーサンプトン・タウンやトッテナム・ホットスパー、QPRやアストン・ヴィラを渡り歩くと、2017年7月にはマンCに完全移籍。マンCでは加入後ここまでは公式戦通算319試合に出場するなど絶対的な主力として活躍し続けることに。しかし今季はプレミアリーグ9試合に先発出場しているものの、パフォーマンス低下が著しく、先日はウォーカー自身が退団を希望していることが明らかになった。





