ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¡¼¡½÷¤¬À®¿Í¼°¡¢¡Ö¥Ï¥¿¥Á¤Î¤ï¤¿¤·¡×¤È¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¡¡¼«¿È¤ÎÃåÊª·Ñ¤®¡ÄÁ¯¤ä¤«ÀÖ¤Î¿¶Âµ»Ñ
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê52¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤¬À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î20ºÐÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö²¼¤Î»Ò¡¡¤ä¤ó¤ä¤ó¡¡À®¿Í¼°¤Ç¤·¤¿¡×¤È±ð¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤Î¿¶Âµ¤òÃå¤¿¸å¤í»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡ÖÎÉ¤¤¤ªÅ·µ¤¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿2ËçÌÜ¤È3ËçÌÜ¤Ë¤Ï¼¡½÷¤Î¸å¤í»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ï¡¢¥Ï¥¿¥Á¤Î¤ï¤¿¤·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö32Ç¯¸å¤Ë¤³¤ó¤ÊÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ1¥ß¥ê¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥Ï¥¿¥Á¤Î¤ï¤¿¤·¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿¶Âµ¤ò¼¡½÷¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡¢´é¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ËæÆ¤¤¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ï¹¤¤¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤äÊª»ö¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È½õ¸À¤âµ¤·¡Ö¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡¢¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£