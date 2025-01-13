¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û¡Ø¤¹¤È¤×¤ê Best Album Release Party 2025¡ÙËþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÈ¯É½

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17.Prince x ¥×¥í¥Ýー¥º¡¡¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥á¥É¥ìー
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19.ÀÄ½Õ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È(Forever Arg)
20.Dreaming Parade
21.Strawberry Prince Forever(Orchestra ver.)
[ENCORE]
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24.¤è¤µ¤³¤¤¥Ç¥£¥¹¥³ Party
25.GO GO CRAZY
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27.Here We Go !!
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29.Strawberry Prince Forever
[DOUBLE ENCORE]¢¨1/12¸ø±é¤Î¤ß
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¤¹¤È¤×¤ê OFFICIAL SITE
https://strawberryprince.com/