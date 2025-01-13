¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G1¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡Û»³ÅÄ¹¯Æó¡¡Æ±´ü¤Îºî¤ëÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡Ö³«Àß69¼þÇ¯µÇ°¡¡¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡×¤¬14Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¹¯Æó¡Ê37¡áº´²ì¡Ë¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ë102´ü¤ÎÏÃÂê¤¬2024Ç¯11·î¤«¤éÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£²Ï¹çÍ¤¼ù¤¬11·îSG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê²¼´Ø¡Ë¡¢Á°ÅÄ¾ÂÀ¤¬12·îSG¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê½»Ç·¹¾¡Ë¡¢±óÆ£¥¨¥ß¤¬12·îG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê³÷·´¡Ë¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËV¡£¡Ö¼«Ê¬¤â24Ç¯¤Î²¼È¾´ü¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÉÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿31¹æ¤Ï½ÐÂ¡¢¿¤Ó¶¦¤Ë¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¾å°Ìµ¡¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·²ó¤êÂ¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¤¿¤À¡¢1ÅÙ¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Á°¸¡¤Ç¤Ï³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿å½à¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£
¡¡14Æü¤Î½éÆü¤Ï9R¤Ë2¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£ÅöÃÏ¤Ï22Ç¯7·î31Æü¤ÎG2MBÂç¾Þ¤ò´Þ¤à2V¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ë¡Ö¹Ó¤ì¿åÌÌ¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾è¤ê¤Ã¤×¤ê¤â¸÷¤ë¡£Æ±´ü¤Îºî¤Ã¤¿¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡