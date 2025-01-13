£ÒŽ¥£ÉŽ¥£Ð¿åÃå»£±Æ²ñ¡¡¥°¥é¥É¥ë18¿Í¤¬à¼ØÊÁáÈäÏª¡Ä¶¶ËÜÍüºÚ¡Ö¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»ä¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£Ò¡¦£É¡¦£Ð¡Ê¥ê¥Ã¥×¡Ë¡×¤Î¿·Ç¯»£±Æ²ñ¤¬£±£³Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶¶ËÜÍüºÚ¡Ê£³£±¡Ë¡¢ÍÕ·î¤¢¤ä¡Ê£³£³¡Ë¡¢»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ê£²£±¡Ë¤é£±£¸¿Í¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡Ì¦Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢£±£¸¿ÍÁ´°÷¤¬¼ØÊÁ¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç»²²Ã¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¡Ø¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»ä¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤â¥ê¥Ã¥×¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÕ·î¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£±Ç¯ÌÜ¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï½é¿´¤ËÌá¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¡£¡Ö¥ê¥Ã¥×¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÆÃ¹¶ÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¡¢¤ª»Å»ö¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£