88ºÐ¡¦Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡¡Åìµþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÄµþÅÔ¤Ç»þÂå·àÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ö±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡Ê£¸£¸¡Ë¤¬£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£µ£¶Ç¯¡¢Âè£³´üÅì±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÂçÍ§ÌøÂÀÏ¯¼ç±é¡ÖÅ·¶é³¹Æ»¡×¤ÇËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££µ£¸Ç¯¡Ö¶â»â»ÒÌæ¤æ¤¯¤È¤³¤í¡×¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌöÃæ¤À¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ïµû²Ï´ß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Î¤¸«¤Ï¡ÖÎäÅà¤Îºú¤¬Í¾¤ë¤È¤½¤ì¤ò½èÍý¡Ê¤µ¤Ð¤¤¤Æ±ö¥·¥ã¥±¤Ë²Ã¹©¡Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤ËÇö¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¸ü¤¯¤ß¤»¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ¯¤¤Ê¤¬¤é²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢µû²Ï´ß¤ò±Ä¤à½ÇÉã¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÌ¼¤¬¡ÖÅì±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤ÎÊç½¸¤Ë¾¡¼ê¤Ë±þÊç¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¶¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢²Î¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡ØÇÐÍ¥¤â²Î¤¤¼ê¤â·ÝÇ½¿Í¤Ç¤·¤ç¡£¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤è¡Ù¤È¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¤¹¤´¤¯¥Á¥ã¥¥Á¥ã¥¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡»î¸³¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÅ¼ÖÆâ¤ÏÈþÃËÈþ½÷¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÃË¤ÈÈþ½÷¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¼«¿®ÁÓ¼º¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢»î¸³¤Ë¤Ï¼õ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ»þÂå·àÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤Ï²ÈÄÂ¤¬¹â¤¯µëÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢µþÅÔ¤Ë¤Ï¿©»öÉÕ¤¤ÎÆÈ¿ÈÎÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤«±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£