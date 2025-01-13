A¤§! group¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖHello¡×MV¥á¥¤¥¥ó¥°¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡¡5¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡¦A¤§! group¤¬13Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Æü¤Ç¤¢¤ë2·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë1st ALBUM¡ØD.N.A¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖHello¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛA¤§! group¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖHello¡×MV¥á¥¤¥¥ó¥°¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¤É¤³¤«ÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿Æü¾ï¤Ë¡ÖA¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±ÇÁü¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¡È±£¤ìA¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ÎÉ½¾ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖHello¡×¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Î»ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î¢Â¦¤ò¾¯¤·¤À¤±³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡A¤§! group¤Ï¡¢10ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¡×¤Î¡Ö¿·¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢´ü´ÖÆâÇä¾å28.9²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¾åÈ¾´ü¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤¬Î¾¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÎáÏÂ½é¡Ê¢¨¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛA¤§! group¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖHello¡×MV¥á¥¤¥¥ó¥°¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¤É¤³¤«ÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿Æü¾ï¤Ë¡ÖA¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±ÇÁü¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¡È±£¤ìA¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡A¤§! group¤Ï¡¢10ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¡×¤Î¡Ö¿·¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢´ü´ÖÆâÇä¾å28.9²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¾åÈ¾´ü¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤¬Î¾¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÎáÏÂ½é¡Ê¢¨¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£