優秀選手36人が決定！ ファイナリストから共に最多の７人ずつ、５ゴールで得点王の２年生FWや清水内定のMFも【選手権】
１月13日、第103回高校サッカー選手権の決勝が国立競技場で開催。前橋育英と流経大柏が対戦し、１−１で迎えたPK戦を９−８で制した前橋育英が二度目の優勝を果たした。
高体連は試合終了後、今大会で際立つ活躍を見せた「大会優秀選手」36人を発表。前橋育英と流経大柏からは最多の７人ずつ、５ゴールで得点王に輝いた２年生FW三鴨奏太（堀越）、清水内定の嶋本悠大（大津）らが選ばれた。
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高体連選出の大会優秀選手は以下の通り。
GK
藤原優希（前橋育英／３年）
藤間広希（矢板中央／３年）
加藤慶太（流経大柏／３年）
DF
菅野一葵（明秀日立／３年）
瀧口眞大（前橋育英／２年）
竹ノ谷優駕（前橋育英／２年）
佐藤快風（矢板中央／３年）
奈須琉世（流経大柏／３年）
佐藤夢真（流経大柏／３年）
塩田航央（東海大相模／２年）
佐藤 碧（東海大相模／３年）
野田裕人（静岡学園／３年）
大坪聖央（東福岡／３年）
山禄涼平（東福岡／３年）
MF
黒沢佑晟（前橋育英／３年）
石井 陽（前橋育英／３年）
亀田歩夢（流経大柏／３年）
柚木 創（流経大柏／３年）
砂押大翔（帝京／３年）
小林晄也（東海大相模／３年）
沖本 陸（東海大相模／３年）
鈴木悠杏（上田西／３年）
原 星也（静岡学園／３年）
福本一太（阪南大高／３年）
佐藤宏耀（東福岡／３年）
神渡寿一（東福岡／３年）
畑 拓海（大津／３年）
嶋本悠大（大津／３年）
FW
オノノジュ慶吏（前橋育英／３年）
佐藤耕太（前橋育英／３年）
山野春太（流経大柏／３年）
粕谷 悠（流経大柏／３年）
三鴨奏太（堀越／２年）
森田 晃（帝京／３年）
加藤隆成（帝京大可児／３年）
高岡伶颯（日章学園／３年）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
高体連は試合終了後、今大会で際立つ活躍を見せた「大会優秀選手」36人を発表。前橋育英と流経大柏からは最多の７人ずつ、５ゴールで得点王に輝いた２年生FW三鴨奏太（堀越）、清水内定の嶋本悠大（大津）らが選ばれた。
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高体連選出の大会優秀選手は以下の通り。
藤原優希（前橋育英／３年）
藤間広希（矢板中央／３年）
加藤慶太（流経大柏／３年）
DF
菅野一葵（明秀日立／３年）
瀧口眞大（前橋育英／２年）
竹ノ谷優駕（前橋育英／２年）
佐藤快風（矢板中央／３年）
奈須琉世（流経大柏／３年）
佐藤夢真（流経大柏／３年）
塩田航央（東海大相模／２年）
佐藤 碧（東海大相模／３年）
野田裕人（静岡学園／３年）
大坪聖央（東福岡／３年）
山禄涼平（東福岡／３年）
MF
黒沢佑晟（前橋育英／３年）
石井 陽（前橋育英／３年）
亀田歩夢（流経大柏／３年）
柚木 創（流経大柏／３年）
砂押大翔（帝京／３年）
小林晄也（東海大相模／３年）
沖本 陸（東海大相模／３年）
鈴木悠杏（上田西／３年）
原 星也（静岡学園／３年）
福本一太（阪南大高／３年）
佐藤宏耀（東福岡／３年）
神渡寿一（東福岡／３年）
畑 拓海（大津／３年）
嶋本悠大（大津／３年）
FW
オノノジュ慶吏（前橋育英／３年）
佐藤耕太（前橋育英／３年）
山野春太（流経大柏／３年）
粕谷 悠（流経大柏／３年）
三鴨奏太（堀越／２年）
森田 晃（帝京／３年）
加藤隆成（帝京大可児／３年）
高岡伶颯（日章学園／３年）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部