¡Úµð¿Í¡Û¹ÃÈåÂóÌé¤¬µåÃÄÌä¤ï¤º¼ã¼êÊá¼ê¤é¤È¼«¼ç¥È¥ì¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡°éÀ®Áª¼ê¤Ø¥¨¡¼¥ë¤â
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ËFA¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤¬12Æü¡¢ÂçÊ¬¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ïµð¿Í¡¦»³À¥¿µÇ·½õÁª¼ê¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÀÐÄÍÁî°ìÏºÁª¼ê¡¢DeNA¡¦ÅìºÊ½ãÊ¿Áª¼ê¤Ê¤ÉµåÃÄÌä¤ï¤º¼ã¼êÊá¼ê¤¬»²²Ã¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤È¤È¤â¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÃÈåÁª¼ê¤Ï¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤ÏÎý½¬³°¤Ç¤â¸òÎ®¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌîµå¤ÎÏÃ¤â¤â¤Á¤í¤óÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾µåÃÄ¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìîµå¤ÎÏÃ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌîµå¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ®½Å¤Ê»þ´Ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÃÈåÁª¼ê¤Ï°éÀ®6°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Ç»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¥ß¥¢12¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢WBC¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢À¤³¦°ì¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦²ÃÆ£À²¶õÁª¼ê¤ä³ÚÅ·¡¦¹¾ÀîÐÒÅÍÁª¼ê¤â»²²Ã¡£µ¼Ô¤«¤é°éÀ®Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°éÀ®¤Ï°éÀ®¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤é¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿©»ö¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ë¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢°éÀ®¤È¤·¤Æ¤ÎÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¤Þ¤À°éÀ®¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Èà¤é¤Ø´üÂÔ¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£