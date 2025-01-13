É×¤Ï¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¡¢¸µ¥Õ¥¸30ºÐ¥¢¥Ê¤Î½ãÇòÆ©¤±¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ËSNSÈ¿¶Á¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×
Æ©¤±¤ë¶»¸µ¤ÈÆó¤ÎÏÓ¡¦¡¦¡¦
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ×»ü¶Ç»Ò(30)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ©¤±¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×»ü¤Ï¡¢¡Ö¡ØHOT STAFF GROUP MVP AWARD¡Ù¤Î»Ê²ñ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤ËÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÇò¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Çò¤¯¤Æ¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»÷¹ç¤¦¤ÎÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¡¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×»ü¤Ï2022Ç¯4·î¡¢5Ç¯¶Ð¤á¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê2¿ÍÌÜNBA¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏî´ÍºÂÀ¤È·ëº§¤·¤¿¡£