Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡¦ÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ï½é¿åÃå¡Ö»ä¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÉ½¾ð¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤¢¦ÀëÅÁÉô¡×¡Ê¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¤ÎÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¡Ê25¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡ØKanami Tsujino¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÇ¨¤ìT¡ßÀÖ¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÄÔÌî¤Ï¡¢¡Ö¡Èº£¤Î»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡É¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î»ä¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È25ºÐ¤Ã¤Ý¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥«¥Ã¥È¤â»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤ë¾Ð´é¤Î¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ä¤ÎÉ½¾ð¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡Ë¢É÷Ï¤¤ä¿åÃå¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£¿ÍÀ¸½é¤ÎË¢É÷Ï¤¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âË¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¥â¥³¥â¥³¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎË¢¤ÎÎÌ¤¬²Ä°¦¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¿åÃå¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¥«¥Ã¥È¡£ÀÖ¤¤¿åÃå¤Ë¡¢Ç¨¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿1Ëç¤Ç¡¢¡ÖÊì¤È¤«Í§¿Í¤È¤«¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤«¤Ê¤ß¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿1Ëç¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÉ½¾ð¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤é¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÔÌî¤Ï¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤¬TikTok¤Ê¤É¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤¢¦ÀëÅÁÉô¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£¡Ö¤«¤Ê¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Îï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈÄ¶¤È¤Àë¡É¤Î³èÆ°¤Ç¸«¤»¤ë°ìÌÌ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤«¤é¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢ÄÔÌî¤Î¡È¾Â¤ë¡ÉÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¿ï½ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÔÌî¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡È¥®¥Õ¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÇ¨¤ìT¡ßÀÖ¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÄÔÌî¤Ï¡¢¡Ö¡Èº£¤Î»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡É¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î»ä¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È25ºÐ¤Ã¤Ý¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥«¥Ã¥È¤â»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤ë¾Ð´é¤Î¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ä¤ÎÉ½¾ð¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¿åÃå¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¥«¥Ã¥È¡£ÀÖ¤¤¿åÃå¤Ë¡¢Ç¨¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿1Ëç¤Ç¡¢¡ÖÊì¤È¤«Í§¿Í¤È¤«¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤«¤Ê¤ß¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿1Ëç¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÉ½¾ð¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤é¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÔÌî¤Ï¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤¬TikTok¤Ê¤É¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤¢¦ÀëÅÁÉô¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£¡Ö¤«¤Ê¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Îï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈÄ¶¤È¤Àë¡É¤Î³èÆ°¤Ç¸«¤»¤ë°ìÌÌ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤«¤é¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢ÄÔÌî¤Î¡È¾Â¤ë¡ÉÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¿ï½ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÔÌî¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡È¥®¥Õ¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£