ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年1月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズを紹介します!

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2025年1月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年1月も、セガプライズから「ポケットモンスター」グッズが続々登場!

寒い季節にぴったりのブランケットや、大人かわいいサテンポーチ、便利でかわいいアクリルクリップがラインナップされます。

ポケットモンスター プラチナムザッカブランケット SweetRetro

投入時期:2025年1月10日より順次

サイズ:全長約140×3×100cm

種類:全1種(ポケモン)

やわらかいタッチでポケモンたちがプリントされたブランケット。

暖かい素材を使用した、冬にぴったりのポケモングッズです。

ポケットモンスター サテンポーチ

投入時期:2025年1月17日より順次

サイズ:全長約17×5×13cm

種類:全4種(イーブイ・ニンフィア・エーフィ・ブラッキー)

光沢感のあるサテン生地を使用したポーチ。

表側はイーブイたちのイラストに添えられたリボンがデザインのアクセントになっています。

裏側には、表側とは異なるイーブイたちのイラストがプリントされています。

両面でイーブイたちのイラストが楽しめる、大人かわいいポーチです☆

ポケットモンスター アクリルクリップ

投入時期:2025年1月30日より順次

サイズ:全長約9×1×5cm

種類:全4種(ニャオハ&ホゲータ&クワッス・シャリタツ・イッカネズミ・プリン&サケブシッポ)

紙を束ねたり、袋の口を留めたりと使い勝手の良いクリップです。

どのクリップもかわいいデザインで、全種類集めたくなります☆

ブランケットやポーチなど、おしゃれでかわいいグッズが盛りだくさん。

2025年1月から全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

