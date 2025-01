飼い主とワンちゃんが一緒に楽しめる！せんねんの木「ワンちゃん専用のバウムクーヘン」

「せんねんの木」は2025年1月11日より廃校になった学校を利活用したマメノキドッグパーク内にあるせんねんの木バウムクーヘン工房にてワンちゃん専用のバウムクーヘンを販売中です。

せんねんの木「ワンちゃん専用のバウムクーヘン」

「せんねんの木」は2025年1月11日より廃校になった学校を利活用したマメノキドッグパーク内にあるせんねんの木バウムクーヘン工房にてワンちゃん専用のバウムクーヘンを販売中。

■ワンバウムクーヘン誕生について

ワンちゃん専用のバウムクーヘンを作ろうと決めたのは新たにコーギーの「豆」を家族に迎え入れた時でした。

何気ない日常でふっと思ったのが、自分達は食べたいものを自分で決めて食べることができる。

しかし、この子たちは与えられた物しか食べることができない。

食べる事で体を作るのは人間と一緒。

貴重な一食。

大事な一食。

大事な家族の食べる物。

ご褒美として食べる機会が多い『おやつ』を美味しく・安全にそして飼い主とワンちゃんが一緒に楽しめたらいいなと思い、完成したのがこのワンちゃん用のバウムクーヘンです。

■商品について

ワンちゃんの身体と幸せを想い、愛犬家でもあるパティシエ達が一層一層を焼き上げています。

着色料・保存料・香料・乳製品・マーガリン・ショートニング・ベーキングパウダー不使用、原材料には余計な物はつかわずにワンちゃんにも美味しいと思ってもらえる食材を国内から厳選・取り寄せて作り上げています。

ワンバウムクーヘン 3個セット(プレーン)

名称 :ワンバウムクーヘン 3個セット(プレーン)

価格 :1,620円(税込み)

サイズ :直径 6.8cm/高さ 2cm

1個 約28g

賞味期限:冷凍約30日間 常温に戻してからは10日間

開封後はお早めにお召し上がりください。

解凍時間:冷蔵解凍にて1-2時間

ワンバウムクーヘン 3個セット(プレーン/かぼちゃ/ほうれん草)

名称 :ワンバウムクーヘン 3個セット(プレーン/かぼちゃ/ほうれん草)

価格 :1,750円(税込み)

サイズ :直径 6.8cm/高さ 2cm

1個 約28g

賞味期限:冷凍約30日間 常温に戻してからは10日間

開封後はお早めにお召し上がりください。

解凍時間:冷蔵解凍にて1-2時間

■販売場所

・せんねんの木 factory & cafe

所在地 :〒292-0053 千葉県木更津市永井作1-11-11

アクセス:JR久留里線 祇園駅から徒歩1分

駐車場 :あり 12台

定休日 :月曜日(祝祭日の場合、火曜日に振替)

営業時間:10:00〜18:00

電話 :0438-38-6030

・マメノキドッグパーク

所在地 :〒299-1745 千葉県富津市志駒1189(旧環南小学校)

アクセス:JR内房線 上総湊駅から車で13分

駐車場 :あり 30台

定休日 :月曜日(祝祭日の場合、火曜日に振替)

営業時間:4月〜10月 9:00〜17:00

11月〜3月 9:00〜16:00

電話 :080-1983-1570

