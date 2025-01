1月13日 公開

1月13日、「ダウナーお姉さんは遊びたい」の公式Xにてメッセージイラストが公開された。

本日1月13日は成人の日。イラストには何故か空に浮かぶお姉さんのイメージと、新成人に向けたお姉さんからの重要なメッセージが添えられている。

