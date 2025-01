FAKE TYPE.が2024年10月にリリースしたデジタルEP『Cats are Dangerous EP』収録曲より「文 -2024-」のミュージックビデオを公開した。「文 -2024-」は哀愁たっぷりの和テイストなトラックに、メロウで情緒たっぷりのラップを乗せたFAKE TYPE.の新たな側面が垣間見える楽曲だ。彼らの歩いてきた道が決して順風満帆ではなかったことも滲む“拝啓俺等へ 気合いで粘れ 道なき道は Never end”というサビのリリックが、10年を超えるキャリアを経て自分たちの道を振り返る楽曲でもあり、2025年の次なるステージに進む決意のようにも響く。

■デジタルEP『Cats are dangerous EP』



2024年10月9日(水) 配信開始配信リンク:https://faketype.lnk.to/cadep▼収録曲1. Cats are dangerous2. Zillion playerZ feat. nqrse3. Apple juice4. No more work feat. Sarah L-ee, Fuma no KTR5. 文 -2024-