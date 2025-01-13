¡Ö¥Ü¥¯¤âÀ®¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×À¾Éð¡¦ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡¡ÖÌîµå³¦¤Ç¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¯¤é¤¤¡×ºòµ¨¿·¿Í²¦º¸ÏÓ¤ËÃíÊ¸¤â
¡¡À¾Éð¤ÎÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯Êá¼ê¡Ê37¡Ë¤¬13Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Î½ËÆü¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃºÃ«¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¤âº£Ç¯¥×¥íÌîµå20Ç¯ÌÜ¤ÇÀ®¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ìîµå³¦¤Ç¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤ÆÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¾®³Ø5Ç¯¤Îº¢¤«¤é»Ï¤á¤¿Ìó4¥¥í¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¹â¹»Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç°ìÆü¤â·ç¤«¤µ¤º¤ËÂ³¤±¤¿¤³¤È¤òÈäÏª¡£¡Ö±«¤ÎÆü¤âÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï10¾¡¤·¤Æ¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¤Î½÷Ë¼Ìò¤È¤·¤Æ¿·¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿Åêµå¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¹½¤¨¤¿½ê¤Ë7³äÅê¤²¤¿¤éÎÉ¤¤Åê¼ê¡£ÉðÆâ¤Ï5³ä¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢º£µ¨¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÄ¹¤¯¡ÊÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¼óÇ¾¿Ø¤â¿·¤·¤¤Êý¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤¬Â¿¤¤¡£¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡£µîÇ¯¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦À®ÀÓ¡ÊºÇ²¼°Ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¼«¿È¤Î20Ç¯ÌÜ¤Î³èÌö¤È¥Á¡¼¥à¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÎ×¤à¡£