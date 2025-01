元日付の一部スポーツ紙でモデルの道端カレン(=写真)と結婚すると報じられたボディービルダーの嶋田慶太さんが12日、自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿。道端と婚約状態であると明かした。

嶋田さんは動画の最後で、スタッフから「ご結婚のお話は本当?」と振られ、「そうですね。まだ入籍はしていないけど、婚約ということですかね」と認めた。

さらに、道端との“YouTube共演”を期待されると、「ギャラ払って来てもらいます」と幸せそうな笑みで語った。

二人は以前から交際をオープンにしており、道端は昨年の大みそかにインスタグラムで2ショットとともに、「I’m glad I met you. I love you so much.(あなたに出会えてよかった。大好きです)」とつづっていた。

※写真は資料