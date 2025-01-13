¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÈÎòÂåºÇÂ¿¡É¤Î´ÑµÒ¿ô¤ò¹¹¿·¡¡¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡¢Á°¶¶°é±Ñ¡ßÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÇð¤Ë¡Ö5Ëü8347¡×¿Í¤¬Íè¾ì
Á°¶¶°é±Ñ¤ÈÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤¬ÂÐÀï
¡¡Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î·è¾¡¤¬1·î13Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÈÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤Ë5Ëü8347¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬½¸·ë¡£Âè98²óÂç²ñ¤Î5Ëü6025¿Í¤ò2000¿Í°Ê¾å¾å²ó¤ê¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤Ï7Ç¯Á°¤Î°ìÀï¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤ëÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EASTÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾12Ê¬¤ËÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤ÎMFµµÅÄÊâÌ´¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢Æ±31Ê¬¤ËÁ°¶¶°é±Ñ¤ÎMF¼ÆÌî²÷¿Î¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¹â¹»Ç¯Âå¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê°ìÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Æ¡Ö5Ëü8347¿Í¡×¤Î´ÑµÒ¿ô¤¬È¯É½¡£Âè81²óÂç²ñ°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡¢Âè98²óÂç²ñ¡ÊÀÅ²¬³Ø±à¡ßÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¿3-2¡Ë¤Î5Ëü6025¿Í¤ò¾å²ó¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ·è¾¡Àï¡Ê5Ëü6824¿Í¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë´ÑµÒ¤¬Î¾¹»¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï1-1¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¡¢PKÀï¤Ø¡£ºÇ¸å¤ÏÁ°¶¶°é±Ñ¤¬Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë