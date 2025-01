“憧れの異世界。”のブランドを掲げる長崎「ハウステンボス」にて、冬季限定イベント「白銀の世界」を開催。

「イルミネーションアワード総合エンタテインメント部門」にて10年連続日本一を獲得しているイルミネーションで、ヨーロッパの街並みが雪景色のように”真っ白“な銀世界に輝き、感動のひとときが過ごせます。

今回は、そんな「白銀の世界」期間中にホテルヨーロッパにある「アンカーズラウンジ」で提供される白銀アフタヌーンティーセットを紹介していきます。

ハウステンボス/アンカーズラウンジ「白銀の世界 2025」白銀アフタヌーンティーセット

価格:5,000円

提供期間: 2025年1月11日 〜 2025年2月27日

提供店舗:ハウステンボス/ハーバータウン ホテルヨーロッパ内「アンカーズラウンジ」

ヨーロッパの街並み一面が “真っ白”に輝くイルミネーション!ハウステンボス『白銀の世界』2025 まとめ ヨーロッパの街並み一面が “真っ白”に輝くイルミネーション!ハウステンボス『白銀の世界』2025 まとめ 続きを見る

ハウステンボスのイルミネーションが期間限定で“真っ白”に輝く特別なシーズン『白銀の世界』を2025年も開催。

クリスマスシーズンのシャンパンゴールドに彩られた場内から一変、雪景色のように “真っ白”に光輝く幻想的な銀世界が届けられます。

ハーバータウン ホテルヨーロッパ内「アンカーズラウンジ」は、内海に向かって大きく切り取られた窓から陽光が差し込む、明るく開放的なティーラウンジ。

クラシックの生演奏を聴きながら、この上なく贅沢な憩いのひと時を過ごすことができます。

そんな「アンカーズラウンジ」では、「白銀の世界 2025」期間中、白銀アフタヌーンティーセットを提供。

季節のトリュフやフォアグラを使用したオードブルと、チーズやホワイトチョコを使用し白銀をイメージしたデザートが楽しめます。

スープ

スープは「季節野菜の冷製クリームスープ」

素材の優しいおいしさが楽しめます。

デザートプレート

ジャスミンとレモンのヴェリーヌカステラケーキ白銀のムースキャラメルシトロンのボンボンショコラココナッツマカロン温州みかんのオペラ・ブラン

1段目のデザートプレート。

『白銀の世界』をイメージさせる、真っ白なケーキやスウィーツが並びます。

アラザンや銀箔を使って、イルミネーションのような美しいプレートになっています。

オードブルプレート

長崎県産真鯛のブランダード キャビア添えフォアグラのパヴェとリンゴのピューレ パン・デ・エピスを添えてスモークサーモンとクリームチーズのルーレ 胡桃とホワイトバルサミコのアクセント

2段目のはオードブルプレート。

キャビアやフォアグラといった豪華な食材を使用しています。

贅沢な味わいが楽しめる、優雅な午後のひとときを感じられる一皿です。

スコーンプレート

黒胡椒風味の長崎県産鶏胸肉のオープンサンドスコーン2種 季節のジャムとクリームを添えて

3段目はスコーンプレート。

外はサックリ、中はしっとり、味と食感にこだわったホテルパティシエ特製オリジナルスコーンです。

サックリと軽い食感のスコーンは、ジャムやクリームをたっぷりつけていただくのがおすすめ。

サンドイッチは鶏胸肉を使ったさっぱりとした味わいです。

フリードリンクメニュー

価格+1,000円(90分制)

紅茶(ダージリン、アールグレイ、アッサム)コーヒー(コーヒー、カフェオレ、カプチーノ)ソフトドリンク(オレンジ、アップル、グレープフルーツ、パイナップル、コカ・コーラ、ジンジャーエール)

白銀アフタヌーンティーセットには、フリードリンクを追加することができます。

お好みのドリンクを好きなだけ楽しめます。

白銀をイメージしたおしゃれなデザートが楽しめる!

たくさんの花々で彩られたラウンジで生演奏と一緒に優雅なひとときを過ごせそうです。

ハウステンボス/アンカーズラウンジ「白銀の世界 2025」白銀アフタヌーンティーセットの紹介でした。

ヨーロッパの街並み一面が “真っ白”に輝くイルミネーション!ハウステンボス『白銀の世界』2025 まとめ ヨーロッパの街並み一面が “真っ白”に輝くイルミネーション!ハウステンボス『白銀の世界』2025 まとめ 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】白銀をイメージしたおしゃれなデザート!ハウステンボス/アンカーズラウンジ「白銀の世界 2025」白銀アフタヌーンティーセット appeared first on Dtimes.