¡Ú¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡Û¥ê¥é¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¿·ÇÏ£Ö¤«¤éÌµ½ý£²Ï¢¾¡¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡×ÉÍÃæ½Óµ³¼ê¤ÏÎòÂå£²°Ì£µ¾¡ÌÜ
¢¡Âè£µ£¹²ó¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£±£³Æü¡¢Ãæµþ¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡£³ºÐ¸ÂÄê¤Î£Ç£³¤Ï£±£¶Æ¬Î©¤Æ¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÉÍÃæ½Óµ³¼êµ³¾è¤Î¥ê¥é¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ê²´¡¢·ªÅì¡¦Éð¹¬»ÍÏº±¹¼Ë¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤¬¡¢¿·ÇÏ¤«¤é¤Î£²Ï¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï¡¢£±Ê¬£³£´ÉÃ£¶¡£
¡¡¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¤Î¥¥ã¥ê¥¢£±¾¡ÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï£±£¹Ç¯¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥¼¡¼¥ë¡¢£²£³Ç¯¥é¥¤¥È¥¯¥ª¥ó¥¿¥à¡¢£²£´Ç¯¥Î¡¼¥Ö¥ë¥í¥¸¥ã¡¼¤ËÂ³¤¯£³Ç¯Ï¢Â³£´Æ¬ÌÜ¡£ÉÍÃæµ³¼ê¤Ï£²£°£±£±Ç¯¥ì¥Ã¥É¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¢£±£³Ç¯¥¨¡¼¥·¥ó¥È¥Ã¥×¡¢£±£´Ç¯¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥ë¡¢£±£¶Ç¯¥í¥¸¥¯¥é¥¤¤ËÂ³¤¯£µ¾¡ÌÜ¤Ç¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ£²°Ì¡Ê£±°Ì¤ÏÉðËµ³¼ê¤Î£¸¾¡¡Ë¡£
¡¡£²Ãå¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡ÊÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ï£±£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¥Ù¥é¡ÊÃÄÌîÂçÀ®µ³¼ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÃæ½Óµ³¼ê¡Ê¥ê¥é¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡á£±Ãå¡Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¡¢ÇÏ¤Î¥ê¥º¥à¤ò½Å»ë¤·¤Æ¾è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²ÀïÌÜ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤«¤é¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢È´¤¯¤Þ¤Ç¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡µ÷Î¥¤ÏÍ»ÄÌ¤¬¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÀõ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À±ü¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾Àþ¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤Ï¤¤¤¤¥â¥Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯µÓ¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¤±¤¤¤³¤«¤é¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÆ°¤¸¤ÌÀº¿ÀÎÏ¤â¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×