VOW WOW¡È´ñÀ×¡É¤Î¥é¥¤¥Ö¡¡»³ËÜ¶³»Ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·Èþ½Ó¹¨¡×
¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉVOW WOW¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¡ÖTHE RETURN OF THE KING¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï24Ç¯6·î¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ·ëÀ®¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢23Ç¯5·î¤Ë66ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¿·Èþ½Ó¹¨¤µ¤ó¤ÎÁá²á¤®¤ë»à¤À¤Ã¤¿¡£¿·Èþ¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷ÄÉÅé¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBEAT OF METAL MOTION¡×¥ê¥ê¡¼¥¹40¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥¯¥é¥Ö¥Á¥Ã¥¿¤ÇÉü³è¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2Æü´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë´°Çä¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë2Æü´Ö¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¡¢ºÆ¤Ó¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤êÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢SE¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈÇï¼ê¤Î±²¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁá¤¯¤âÁíÎ©¤Á¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖGO INSANE¡×¤Ç»³ËÜ¶³»Ê¡Ê68¡Ë¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¶¸µ¤¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿Í¸«¸µ´ð¡Ê67¡Ë¤Ï90Ç¯¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤È¡¢¹â¹»¶µ»Õ¤ËÅ¾¿È¡£°ÛÎã¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥ì¥ó¥¸¤¬¹¤¤ÆüËÜÎ¥¤ì¤·¤¿À¼¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¸«¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«à¤ä¤é¤«¤·¤¿á¡£¡ÖYOU'RE THE ONE FOR ME¡×¤Ç¤Ï¾®Àá¤òÈô¤Ð¤·¡¢»³ËÜ¤Î¡Ö¤â¤¦1²ó¤ä¤í¤¦¤«¡×¤ÇºÆ±éÁÕ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¥½¥í¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Ë¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤È¤Ï¿ïÊ¬¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖµîÇ¯6·î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ñ¤¬ÇÜ°Ê¾å¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÆþ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö´ñÀ×¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯70ºÐ¤Ç¤¹¡×¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¡£¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡ÖVOW WOW¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÏÀµÄ¾¤â¤¦¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·Èþ½Ó¹¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¿·Èþ¤Ë¤â¡¢º£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ë²ñ¾ì¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÅÓÃæµÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤À2ÉôÀ©¤ÇÌó3»þ´Ö¡£80Ç¯Âå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤È¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤ß¤ÎºÆ¸½À¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¸ü¸«Îè°á¡Ê67¡Ë¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÊ¿¶ÑÇ¯Îð70¶á¤¤¤ó¤À¤è¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÆ·ëÀ®¥Ð¥ó¥É¤ÏÂÎ·Á¤¬ÊÌ¥â¥Î¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤â¤Ã¤¿ºÍÇ½¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¸«¤Ï¡ÖºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã±¤Ë°ßÄ²¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¸«¤Î¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤ÇSE¤Î¡ÖYOU KNOW WHAT I MEAN¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç°ìÀá¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö²Î»ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
1·î9Æü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢WOWOW¤Ç3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷¸å21Æü´Ö¤ÏWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£