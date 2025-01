長野県木島平村にある「Theきじまスノーパーク」は『いつきても必ず空いてます宣言』を発表します。

Theきじまスノーパーク『いつきても必ず空いてます宣言』

長野県木島平村にある「Theきじまスノーパーク」は『いつきても必ず空いてます宣言』を発表。

【いつきても必ず空いてます宣言とは】

インバウンドも好調で多くの来場者がある大規模スキー場や有名スキー場は、コースも多く施設も充実していますが、その反面、混雑した中を滑ることになります。

人の間を縫って滑ることや人との衝突の危険性を感じながら滑ることが多く、スキーヤーやスノーボーダーが思い思いのシュプールを描いて滑ることはなかなかできません。

混雑が無いスキー場、人と衝突する恐れが無いスキー場で思う存分滑りたい。

このスキー場は、そんな利用者の思いを「いつきても必ず空いてます宣言」で叶えます。

Theきじまスノーパークは、全日1日限定100人までの入場制限を2025年1月6日から導入することで、いつ来場いしても混雑が無い空いているゲレンデを約束するスキー場として今シーズン営業します。

入場制限の導入に伴い、事前チケット80枚、当日チケット20枚となっているため、事前にスキー場ホームページより事前チケットを購入の上来場がおすすめです。

なお、限定人数からは以下条件は除外します

※ 当スキー場で契約している、ポール練習をするアルペンスキーチームは人数から除外

※ 大会、イベント開催時

※ 雪マジ利用者

【Theきじまスノーパーク】

所在地 : 〒389-2303 長野県下高井郡木島平村上木島3278-212

アクセス: 上信越自動車道 飯山インターから20分

URL : https://iiyama-makinoiri.snowpark.jp

TEL : 0269-82-4150(代表/受付時間 8:00-18:00)

繋がらない場合はこちらの番号におかけ下さい。

スキー場直通番号 070-2156-8686

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post いつ来場してもゆったり滑れる!Theきじまスノーパーク『いつきても必ず空いてます宣言』 appeared first on Dtimes.