独創的な音楽性と爆発的な歌唱力！シオン「OUT OF THE BOX SION IN JAPAN」

韓国のシンガーソングライターシオン(Sion)が、2025年2月に大阪で初の単独公演を開催!

シオン「OUT OF THE BOX SION IN JAPAN」

公演名:"OUT OF THE BOX SION IN JAPAN"

日時 :2025年2月23日(日)OPEN 18:00/START 19:00

会場 :PLUSWIN HALL OSAKA

【チケット】

発売日 : 2024年12月29日(日) 13:00〜

ドイツの人気音楽競演プログラム「ザ・ボイス」で最年少4強進出者として注目され、独創的な音楽性と爆発的な歌唱力を認められたシオンは、その後、国内外で活動領域を広げながらグローバルアーティストとしての地位を固めています。

2024年ヨーロッパツアーで、ドイツ、フランス、イギリスなど多くの国を巡回し各地で大成功をおさめ、特有の感性的な音色と舞台マナーで各国のファンに感動を与えながら、評論家たちからは「多様な音楽ジャンルを自由自在に行き来する独歩的なアーティスト」という高評価を得ました。

今回の日本公演は台湾に続きシオンがアジアで披露する2回目の単独公演であり、大阪の中心部に位置したPLUSWIN HALL OSAKAで行われる予定です。

公演は2025年2月23日午後7時に始まり、チケットは楽天チケットを通じてオンラインで販売します。

シオンは今回の公演について「ヨーロッパツアーを通じて多くの愛とインスピレーションを得て、これからは日本のファンにも私の真心を伝える機会を持つことになりわくわくする」として「今後持続的に日本進出を推進し、初めての日本舞台であるだけに最高の公演を披露する」という抱負を明かしました。

一方、独特な音色と国内外のアーティストから素晴らしい音楽性を認められているシオンは、韓国を越えてヨーロッパとアジアで自分だけの色を表現しながら愛され続けています。

