和食を支える食材の多様性を体感！中京テレビ放送「和食 〜日本の自然、人々の知恵〜」

中京テレビ放送では豊田市博物館とともに主催する特別展「和食 〜日本の自然、人々の知恵〜」を2025年1月18日(土)より開催します。

中京テレビ放送「和食 〜日本の自然、人々の知恵〜」

会期 : 2025年1月18日(土)〜4月6日(日)

会場 : 豊田市博物館[〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町5丁目80]

開館時間: 午前10時〜午後5時30分(入場は午後5時まで)

休館日 : 月曜日(2月24日は開館)

主催 : 豊田市博物館、中京テレビ放送、朝日新聞社

後援 : 文化庁、農林水産省、和食文化学会、和食文化国民会議、

あいち豊田農業協同組合、豊田商工会議所

協賛 : 三和酒類

特別協力: 国立科学博物館

協力 : クックパッド

お問合せ: 豊田市博物館 Tel 0565-85-0900

https://hakubutsukan.city.toyota.aichi.jp/

チケット: 一般 1,900円[1,700円]

高校生・大学生 1,400円[1,200円]

中学生以下無料※高校生・大学生は要学生証提示

[ ]内は前売り及び20名以上の団体料金。

無料対象者:中学生以下、豊田市内在住在学の高校生、

身体障害者等手帳(ミライロID可)をお持ちの方、及びその介添者1名、

豊田市内在住の70歳以上。

(要学生証・証明書提示)

■チケット販売所

チケットぴあ、アソビュー!、イープラス、ローソンチケット、セブンチケット、豊田市博物館

「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて10年あまり。

東京・国立科学博物館からスタートして全国を巡回している「和食展」がいよいよ愛知県豊田市にやってきます。

世界中でますます注目の高まる和食を、バラエティ豊かな標本や資料とともに、科学や歴史などの多角的な視点から紹介します。

日本列島の自然が育んだ多様な食材や、人々の知恵や工夫が生み出した技術、歴史的変遷、そして未来まで、身近なようで意外と知らない和食の魅力に迫ります。

【展覧会のみどころ】

※画像は他会場の風景です。

豊田展では展示内容が変わる場合があります。

■みどころ(1) 和食を支える食材の多様性を体感!

食の基本となる水やキノコ、山菜、野菜、海藻、魚介類といった世界でも有数の生物多様性を持つ日本列島の自然がもたらした食材や人々の食への飽くなき挑戦によって生み出された発酵の技術や出汁について、科学的な視点で解説します。

・実はほとんどの野菜が外国原産

おどろきの渡来史や品質改良による多様性を紹介

多彩な地ダイコン(レプリカ) 国立科学博物館蔵(東京会場の様子)

・発酵と腐敗は同じ!?

和食を支えるスーパー技術

「発酵」の仕組みを解説

コウジカビの顕微鏡拡大写真 画像:国立科学博物館

・日本で食べられている魚の種類は世界屈指!

小さいイワシから大きいマグロまで実物標本や実物大模型を展示!

魚介類の展示(松本会場の様子)

■みどころ(2) 現代につながる“おいしい歴史”を巡る

縄文時代から現代まで、人々の知恵やおもてなしの心、海外との交流を通じて発展してきた和食の歴史を紐解きます。

・徳川家康は何を食べていた?

歴史上の偉人たちの食卓を再現模型で紹介

〈織田信長が徳川家康をもてなした本膳料理の再現模型 奥村彪生監修 御食国若狭おばま食文化館蔵〉

・江戸っ子が愛したファストフードとは?

寿司、天ぷら、そばの屋台が並ぶ江戸の町にタイムスリップ。

〈江戸時代の屋台の再現〉 (東京会場の様子)

■みどころ(3) 映像で楽しむ和食

日本近海の魚介について学べるインタラクティブな映像展示や、四季折々の美しい和食の映像にも注目。

・日本近海の魚介を学ぶ

日本近海で獲れる多様な魚介類。

画面の魚影をタッチすると解説が飛び出る!

日本近海の魚介について学べるインタラクティブ映像展示

■音声ガイドナビゲーターは白石麻衣さん

特別展「和食」の音声ガイドナビゲーターを務めるのは白石麻衣さん。

乃木坂46卒業後は女優、ファッションモデルとして活躍し、InstagramやYouTubeチャンネルで自身がつくった料理の写真や動画をあげるなど、料理に慣れ親しみ、和食も好きな白石さんが、音声ガイドナビゲーターに初挑戦します。

音声ガイドでは、本展の監修者による展示解説や、和食クイズなどを交えながら、白石さんが「和食」の世界を楽しく案内します。

音声ガイドナビゲーターは白石麻衣さん

<プロフィール>

白石麻衣(しらいしまい)

1992年8月20日生まれ。

主な出演作にドラマ「風間公親-教場0-」、「オクラ〜迷宮入り事件捜査〜」、映画「聖☆おにいさんTHE MOVIE〜ホーリーメンVS 悪魔軍団〜」、「アンダーニンジャ」など。

公式YouTube「my channel」はチャンネル登録者数130万人を超えるなど、活躍の幅を広げている。

■和食展応援キャラクターはリラックマ!

「和食展応援キャラクター」は大人気キャラクター・リラックマが務めます。

リラックマはごはんとおやつが大好きな着ぐるみのクマ。

本展オリジナルイラストは、そんなリラックマとコリラックマ、キイロイトリがご飯、味噌汁、魚、海藻など和食に欠かせない要素を身にまとった姿が描かれており、和食展をごゆるりと盛り上げます。

本展特設ショップでは、本展オリジナルイラストを使用したグッズや、「和食×リラックマ」のぬいぐるみなど会場限定グッズも販売します。

和食展応援キャラクターはリラックマ!

※記載内容に変更が生じる場合があります。

