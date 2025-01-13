Àã¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¸®²¼¤Î¥¯¥â¤ÎÁã¤âÅà¤ë¤é¤·¤¤¡¡¾×·â¸÷·Ê¤Ë1.6Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤È¶Ã°Û¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
¥¢¥ì¤Ã¤Æ¡¢Åà¤ë¤ó¤À......¡ª¡©¡¡¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡©
2025Ç¯1·î3Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¤¤Ä¤¡÷¿À¼Ò¥Æ¥¯¥Æ¥¯¡Ê¡÷eki_itsuki¡Ë¤µ¤ó¤¬
¡Ö¤¦¤½¤Ã¡ª¡ªÃØéá¤ÎÁã¡¢Åà¤ë¤ó¤À¡ª¡©¡×
¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿£±Ëç¡£
»³·Á¸©Æâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸®²¼¤ÇÉ¹Ãì¤È¤È¤â¤ËÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿ÃØéá¤ÎÁã¡£Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿É¹¤Î»å¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê·Ý½ÑºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÙ¤¤ºÙ¤¤ÃØéá¤Î»å¤Ç¤âÅà¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤¬¡ÖÀã¹ñ¤Ç¤Ï¤ï¤ê¤È¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÌë¤Îµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤¸¤ãÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¸÷¤Ç¤¤é¤á¤¤¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢É¹¤Î·Ý½Ñ¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×
¶Ë´¨¤ÎÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï1Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡×
¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿åÅ©¤¬ÉÕ¤¯°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤¬Åà¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤È¶Ã°Û¡×
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤ß¤¿¤¤¡×
¤Ê¤É´¶¿´¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡ÖÁã¤ÎÃæ¤Î¼ç¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡ÖÃØéá¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦...¡×¤Èà²È¼çá¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¸·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¾®¤µ¤¯¤âÁÔÂç¤Ê¸÷·Ê¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë