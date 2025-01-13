¡Ö¥ê¥ê¥£¡¦¥·¥å¥·¥å¡×¤«¤é24Ç¯¡Ä»Ô¸¶È»¿Í¡¢³ÊÊÌÁê¼ê¤ÈàºÆ²ñá¤ËÇË´é¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÁÇ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö°©¤¦»þ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Ä¤â¾È¤ì½¤¤¡×¸ª¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤é¤ì¤ë¿ÆÌ©3¥·¥ç¥Ã¥È!
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»Ô¸¶È»¿Í¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½é¼ç±é±Ç²è¤Ç±ï¤¬¤¢¤ê¡¢³ÊÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤«¤é25Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡Ä³ÊÊÌ¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£°©¤¦»þ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Ä¤â¾È¤ì½¤¤¤±¤É¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢»Ô¸¶¤¬½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¥ê¥ê¥£¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×(2001Ç¯¡Ë¤Ç´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿´ä°æ½ÓÆó¡¢±ÊÅÄ¶×¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£´ä°æ¤È±ÊÅÄ¤«¤é¸ª¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤é¤ì¤¿»Ô¸¶¤Ï¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºîÉÊ¤ËËÜÅö¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö³§ÍÍ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÁÇ¤Î¤¤¤Ã¤Á¡¼¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¯¥·¥ã¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¾Ð´é¤¬¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºîÉÊ¤ËËÜÅö¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£