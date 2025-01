◆NMIXX、初の日本公演にファン熱狂

【モデルプレス=2025/01/13】ガールズグループ・NMIXX(エンミックス)が、1月11日と12日に初の日本単独公演「NMIXX FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP:MIXX LAB in TOKYO」を開催。ここでは公演の様子をレポートする。11日の公演では、これまで2022年11月に京セラドーム大阪で行われた「2022 MAMA AWARDS」や2024年12月にみずほPayPayドーム福岡で開催された「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN」などで来日し、ステージを披露していたNMIXXが、ついに初の単独来日公演を迎え、会場には満員のファンが詰めかけた。

“ユートピアを探して冒険の旅をする”という独自グループコンセプトを掲げるNMIXXの今回の公演のテーマは、「化学実験」をテーマにした“MIXX LAB”。白衣を着たメンバーが次々に映し出されるオープニング映像が巨大ビジョンに流れると、会場から歓声が沸き起こった。メインステージからアリーナに伸びる花道の先、センターステージにはスモークが立ち込め、グレーのミニスカートにクロップド丈のトップスを合わせた衣装のメンバーが、ステージ下からせり上がり登場し、「Run For Roses」を披露。その後、客席に向かって「愛してる!」と呼びかけ、「Soñar(Breaker)」を見事に揃ったエネルギッシュな群舞でパフォーマンスした。歌唱力とパフォーマンス力を誇るNMIXXのステージは、開演早々から観客を魅了した。歌の後、メンバーは「明けましておめでとうございます!」などと流暢な日本語で挨拶を行い、1人が話す度に会場は歓声に包まれた。この日のトークは日本語も交えたものとなり、激しいダンスを終えた後、息を切らしながら話したり、水を飲んだりと、普段見ることのできない素顔を見せ、ファンを喜ばせた。ファンコンサート(ファンミーティング+コンサート)ということで、ゲームコーナーも充実。ヒット曲のイントロを聴いて曲名を当てる「イントロドン」が行われ、正解するとメンバー全員でノリノリで歌い踊り、ボーイズグループの曲ではカッコよくカバーダンスを披露して盛り上げた。白と黒のおしゃれな研究着風の衣装に着替え、曲の途中で大胆に曲調が変わる“MIXX POP”と呼ばれる独自の音楽スタイルを持つ彼女たちは、2023年3月にリリースした1st EP「Love Me Like This(Rock ver.)」を披露し、“Love”の“L”を指で作るポイントダンス“腰ライク ディス”をカッコよく決めた。また、童謡をミックスした局長が印象的な「Young, Dumb, Stupid」や、デビュー曲「O.O」を「O.O part.2」として、センターステージでファンに手を振りながらくつろいだ雰囲気で披露した。感性的なミディアムテンポの「Love Is Lonely」ではスタンドマイクを使いメンバーそれぞれの個性が感じられる魅力的な歌声で熱唱し、その抜群の歌唱力を証明。バンドサウンドが印象的な「Moving On」ではサインボールを客席に投げながらパフォーマンスし、メンバー同士でハグをしたり、肩を組むと歓声が上がった。また、デビューアルバムの収録曲「占(TANK)」では、戦車のように突き進むエネルギーを爆発させ、歌い踊ると、会場全体で掛け声が上がりパフォーマンスを後押しした。本編ラストでは、近未来の夜の街を思わせるCG映像をバックに、2024年1月リリースの2nd EP『Fe3O4:BREAK』のタイトル曲「DASH」でクールでカッコいいサウンドに乗せて、高難度の振付を見事に踊りこなした。最後には「See that?」を披露。指をさすように腕を動かすポイントダンスをバッチリ決め、ステージに脚を投げ出す振付では、歓声が上がり、盛り上がりを見せた。アンコールでは、コンサートグッズのパーカー姿で登場し、韓国ガールズグループRAINBOW(レインボー)の「Kiss」をカバー。その最中、ファンが一斉に「日本に来てくれてありがとう」と韓国語で書かれたスローガンを掲げるサプライズが起こり、メンバーたちを感動させた。そのお返しとばかりに、日本のファンへのプレゼントとして、J-POPのカバーを美しい日本語でしっとりと歌い上げ、歌詞の想いを噛みしめるように届けた。歌の後、メンバーそれぞれが公演の感想を「日本で単独公演ができて、新年の願いが叶いました!」「日本語をもっと勉強します! (日本語で)あけおめ!」などと話し、素直な気持ちを伝え、投げキスをしたり、「ひひひ」とかわいらしく笑って、ファンを喜ばせた。アンコールの最後に、初の来日公演の喜びを噛みしめながら「HOME」を歌唱し、公演は終了したかに思われたが、ファンとの別れを惜しむメンバーは、もう1度サビを繰り返して歌い、さらに倍速、スローで歌唱。センターステージやメインステージの左右で手を振り、中央で手を繋いでお辞儀をして、ついに公演は終了した。“化学実験”をテーマにした日本初単独公演は、日本のファンとの最高のケミを見せつけ、多幸感ある新年の幕開けとなった。同公演は2024年10月4日〜6日に韓国・奨忠体育館にて開催された「NMIXX 2ND FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP:MIXX LAB」の日本公演。2日間にわたり、千葉県のLaLa arena TOKYO-BAYにて開催された。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】