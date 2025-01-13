奈良がトップチーム選手の背番号を発表! ルーキーの戸水利紀は21番、川井大地は28番、佐藤大翔は33番
奈良クラブは13日、2025シーズンにおけるトップチーム選手の背番号が決まったことを発表した。
ルーキーではMF戸水利紀(←立命館大)が21番、MF川井大地(←奈良ユース)が28番、DF佐藤大翔(←関東学院大)が33番となる。
以下、背番号一覧
3 DF 澤田雄大
5 DF 鈴木大誠
6 DF 中山雅斗(←ソニー仙台FC)
7 MF 田村亮介
8 MF 堀内颯人
9 FW 酒井達磨
10 MF 山本宗太朗
11 FW 百田真登
12 サポーター
13 DF 都並優太
14 MF 中島賢星
15 GK 岡田慎司
16 DF 奥田雄大(←讃岐)
17 FW 田村翔太(←ヴィアティン三重)
20 MF 國武勇斗
21 MF 戸水利紀(←立命館大)
22 DF 生駒稀生
23 MF 岡田優希
25 MF 神垣陸
28 MF 川井大地(←奈良ユース)
33 DF 佐藤大翔(←関東学院大)
39 MF 嫁阪翔太
40 DF 吉村弦
41 MF 森田凜
51 GK 関沼海亜
55 DF チャナパット・ブァパン(←パトゥム・ユナイテッド/タイ/期限付き)
70 MF 川谷凪(←清水/期限付き)
92 DF タワットチャイ・インパコーン(←パトゥム・ユナイテッド/タイ/期限付き)
96 GK マルク・ヴィト
ルーキーではMF戸水利紀(←立命館大)が21番、MF川井大地(←奈良ユース)が28番、DF佐藤大翔(←関東学院大)が33番となる。
以下、背番号一覧
3 DF 澤田雄大
5 DF 鈴木大誠
6 DF 中山雅斗(←ソニー仙台FC)
7 MF 田村亮介
8 MF 堀内颯人
9 FW 酒井達磨
10 MF 山本宗太朗
11 FW 百田真登
13 DF 都並優太
14 MF 中島賢星
15 GK 岡田慎司
16 DF 奥田雄大(←讃岐)
17 FW 田村翔太(←ヴィアティン三重)
20 MF 國武勇斗
21 MF 戸水利紀(←立命館大)
22 DF 生駒稀生
23 MF 岡田優希
25 MF 神垣陸
28 MF 川井大地(←奈良ユース)
33 DF 佐藤大翔(←関東学院大)
39 MF 嫁阪翔太
40 DF 吉村弦
41 MF 森田凜
51 GK 関沼海亜
55 DF チャナパット・ブァパン(←パトゥム・ユナイテッド/タイ/期限付き)
70 MF 川谷凪(←清水/期限付き)
92 DF タワットチャイ・インパコーン(←パトゥム・ユナイテッド/タイ/期限付き)
96 GK マルク・ヴィト