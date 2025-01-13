　奈良クラブは13日、2025シーズンにおけるトップチーム選手の背番号が決まったことを発表した。

　ルーキーではMF戸水利紀(←立命館大)が21番、MF川井大地(←奈良ユース)が28番、DF佐藤大翔(←関東学院大)が33番となる。

以下、背番号一覧

3 DF 澤田雄大

5 DF 鈴木大誠

6 DF 中山雅斗(←ソニー仙台FC)

7 MF 田村亮介

8 MF 堀内颯人

9 FW 酒井達磨

10 MF 山本宗太朗

11 FW 百田真登

12 サポーター

13 DF 都並優太

14 MF 中島賢星

15 GK 岡田慎司

16 DF 奥田雄大(←讃岐)

17 FW 田村翔太(←ヴィアティン三重)

20 MF 國武勇斗

21 MF 戸水利紀(←立命館大)

22 DF 生駒稀生

23 MF 岡田優希

25 MF 神垣陸

28 MF 川井大地(←奈良ユース)

33 DF 佐藤大翔(←関東学院大)

39 MF 嫁阪翔太

40 DF 吉村弦

41 MF 森田凜

51 GK 関沼海亜

55 DF チャナパット・ブァパン(←パトゥム・ユナイテッド/タイ/期限付き)

70 MF 川谷凪(←清水/期限付き)

92 DF タワットチャイ・インパコーン(←パトゥム・ユナイテッド/タイ/期限付き)

96 GK マルク・ヴィト