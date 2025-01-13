日本一をかけて前橋育英（上）と流経大柏（下）が対戦する。写真：田中研治（サッカーダイジェスト写真部）

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　優勝経験のある強豪校同士がファイナルで相まみえる。

　第103回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦が、１月13日に国立競技場で開催。前橋育英（群馬）と流経大柏（千葉）が対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。

■前橋育英　監督：山田耕介
GK １藤原優希    
DF ２鈴木　陽    
DF ３瀧口眞大    
DF 20久保遥夢    
DF 22竹ノ谷優駕    
MF 10平林尊琉    
MF 11黒沢佑晟    
MF 13柴野快仁    
MF 14石井　陽 (Cap.)
FW ８オノノジュ慶吏    
FW 15佐藤耕太 
控え選手）
GK 12西野心陽    
DF ４金子朋樹    
DF ５三澤琉生    
DF 29牧野　奨    
MF ７白井誠也    
MF 18平良晟也    
MF 30耼田丈翔    
FW ６中村太一    
FW 19大岡航未   

■流経大柏　監督：榎本雅大
GK １加藤慶太
DF ４奈須琉世
DF ５佐藤夢真 (Cap.)
DF 21宮里晄太朗
MF ６稲田斗毅
MF ８亀田歩夢
MF 10柚木　創
MF 14飯浜空風
FW ９山野春太
FW 11堀川由幹
FW 19粕谷　悠
控え選手）
GK 29藤田泰土
DF ２渡邊和之
DF ３富樫龍暉
DF 13幸田爽良
DF 26柳澤寿哉
DF 27岩澤白也
MF ７和田哲平
MF 22島谷義進
FW 18安藤晃希
【動画】前育と流経、準決勝の戦いぶりは？ 
　両チームは17年度大会でもファイナルで激突し、当時は前橋育英が１−０で勝利して初優勝を飾った。07年度大会の覇者でもある流経大柏のリベンジなるか。前橋育英が再び、頂点に輝くか。

　共にプレミアリーグEASTに籍を置き、今季の対戦成績は１勝１敗のイーブン。激戦必至の大一番は、14時５分にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

 