選手権ファイナル、前橋育英と流経大柏が激突！ ７年ぶりの“再戦”でプレミア勢同士の対決、両校のスタメン発表！
優勝経験のある強豪校同士がファイナルで相まみえる。
第103回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦が、１月13日に国立競技場で開催。前橋育英（群馬）と流経大柏（千葉）が対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
■前橋育英 監督：山田耕介
GK １藤原優希
DF ２鈴木 陽
DF ３瀧口眞大
DF 20久保遥夢
DF 22竹ノ谷優駕
MF 10平林尊琉
MF 11黒沢佑晟
MF 13柴野快仁
MF 14石井 陽 (Cap.)
FW ８オノノジュ慶吏
FW 15佐藤耕太
控え選手）
GK 12西野心陽
DF ４金子朋樹
DF ５三澤琉生
DF 29牧野 奨
MF ７白井誠也
MF 18平良晟也
MF 30耼田丈翔
FW ６中村太一
FW 19大岡航未
■流経大柏 監督：榎本雅大
GK １加藤慶太
DF ４奈須琉世
DF ５佐藤夢真 (Cap.)
DF 21宮里晄太朗
MF ６稲田斗毅
MF ８亀田歩夢
MF 10柚木 創
MF 14飯浜空風
FW ９山野春太
FW 11堀川由幹
FW 19粕谷 悠
控え選手）
GK 29藤田泰土
DF ２渡邊和之
DF ３富樫龍暉
DF 13幸田爽良
DF 26柳澤寿哉
DF 27岩澤白也
MF ７和田哲平
MF 22島谷義進
FW 18安藤晃希
【動画】前育と流経、準決勝の戦いぶりは？
両チームは17年度大会でもファイナルで激突し、当時は前橋育英が１−０で勝利して初優勝を飾った。07年度大会の覇者でもある流経大柏のリベンジなるか。前橋育英が再び、頂点に輝くか。
共にプレミアリーグEASTに籍を置き、今季の対戦成績は１勝１敗のイーブン。激戦必至の大一番は、14時５分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
第103回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦が、１月13日に国立競技場で開催。前橋育英（群馬）と流経大柏（千葉）が対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
■前橋育英 監督：山田耕介
GK １藤原優希
DF ２鈴木 陽
DF ３瀧口眞大
DF 20久保遥夢
DF 22竹ノ谷優駕
MF 10平林尊琉
MF 11黒沢佑晟
MF 13柴野快仁
MF 14石井 陽 (Cap.)
FW ８オノノジュ慶吏
FW 15佐藤耕太
控え選手）
GK 12西野心陽
DF ４金子朋樹
DF ５三澤琉生
DF 29牧野 奨
MF ７白井誠也
MF 18平良晟也
MF 30耼田丈翔
FW ６中村太一
FW 19大岡航未
GK １加藤慶太
DF ４奈須琉世
DF ５佐藤夢真 (Cap.)
DF 21宮里晄太朗
MF ６稲田斗毅
MF ８亀田歩夢
MF 10柚木 創
MF 14飯浜空風
FW ９山野春太
FW 11堀川由幹
FW 19粕谷 悠
控え選手）
GK 29藤田泰土
DF ２渡邊和之
DF ３富樫龍暉
DF 13幸田爽良
DF 26柳澤寿哉
DF 27岩澤白也
MF ７和田哲平
MF 22島谷義進
FW 18安藤晃希
【動画】前育と流経、準決勝の戦いぶりは？
両チームは17年度大会でもファイナルで激突し、当時は前橋育英が１−０で勝利して初優勝を飾った。07年度大会の覇者でもある流経大柏のリベンジなるか。前橋育英が再び、頂点に輝くか。
共にプレミアリーグEASTに籍を置き、今季の対戦成績は１勝１敗のイーブン。激戦必至の大一番は、14時５分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部