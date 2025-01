AKB48のメンバーによる『二十歳のつどい』が13日、東京・神田明神で執り行われた。参加したのは、正鎮真優、山空、佐藤綺星、八木愛月、鈴木くるみ、布袋百椛の6名。メンバーは華やかな振袖姿で登場し、それぞれ“二十歳の誓い”を表明した。 このイベントはAKB48の20周年イヤーを記念して行われ、振袖に身を包んだメンバーたちは、成人を迎えた喜びや将来への決意を語った。 正鎮真優さんは、「こうして1人の

ログインして続きを読む

The post AKB48 二十歳メンバーが振袖姿を披露「20周年を迎える年に二十歳のつどいをさせていただいて嬉しい」 first appeared on GirlsNews.