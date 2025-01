「推しに会った後みたいだね」

タレントの朝日奈央さんは1月12日、自身のX(旧Twitter)を更新。ライブ観戦後の謎ポーズを披露し、反響を呼んでいます。朝日さんは「LIVE後は放心状態で、やった事のないポーズしてる。笑」とつづり、1枚の写真を投稿。ラッパーのちゃんみなさんがプロデューサーを務めるオーディション番組『No No Girls(通称ノノガ)』の最終審査『No No Girls THE FINAL』に参戦したことを報告しました。朝日さんは真顔で胸に両手を当てたポーズで、ライブ後の余韻に浸っている様子です。この投稿に、コメントでは「今日からこのポーズで写真とります」「推しに会った後みたいだね」「みなさん感動」「かわいい」「良い顔してますね」「魂でも抜かれたような状態やね」「魂抜けポーズ新記録」「気持ちが伝わるからOK牧場です」など、さまざまな声が寄せられました。

ライブ配信は驚異の同時接続者数56万人超え!

朝日さんは、同日に「抽選当たって行ってきました こんなに泣いたLIVEは初めてです」とつづり、ライブの感想を報告しました。大きな注目が集まった同ライブの模様がYouTubeにて12日に配信されると、同時接続者数56万人超えの大反響。朝日さんのほか、俳優の広瀬アリスさん、モデルの江野沢愛美さんらも参戦を報告しており、芸能界でも注目が集まっていたようです。最終審査に合格し、「HANA」としてデビューが決まった7人の活躍も楽しみですね!(文:くま なかこ)