長崎県佐世保市にあるテーマパーク「ハウステンボス」にある「nijntje(ナインチェ)」

「ディック・ブルーナ・ショップ ナインチェ」と「ナインチェ カフェ」が、世界最大級のミッフィー専門店&カフェとして営業しています。

今回はそんな「ナインチェ カフェ」のグランドメニューをまとめて紹介します。

ハウステンボス「ナインチェ カフェ」

提供店舗:ハウステンボス/アムステルダムシティ「ナインチェ」

世界最大級のミッフィーショップとして、2022年12月1日にリニューアルオープンした「ナインチェ」

ナインチェ(nijntje)とは、故郷オランダで呼ばれている「ミッフィー」の名前であり、オランダへの敬意を込めて、ハウステンボスでは「ミッフィー」が「ナインチェ」と呼ばれています。

「ナインチェ カフェ」の内装はブルーナカラーを中心にシンプルながらかわいらしいデザイン。

かわいいミッフィーたちと一緒に食事が楽しめます☆

今回は、そんな「ナインチェ カフェ」で提供されているグランドメニューをまとめて紹介します☆

ハウステンボスで生産した野菜や九州産食材を多く使用されていて、ハウステンボスならではの「ミッフィー」グルメが楽しめます。

わくわくミッフィーカレー

価格:1,800円

まるでおふとんでねんねしているようなミッフィーがかわいいカレープレート。

子どもも大人も一緒に楽しめる辛さ控えめなカレー。

ふわふわ卵の下にはカリカリチーズも入っています。

ふわとろミッフィーオムライス

価格1300円

ハウステンボスの野菜工場で育った野菜を使用したサラダと、ケチャップ風味のチキンライスにふわとろ卵のオムライス。

ミッフィーのプリントがかわいい☆

メラニーのふわとろハッシュドビーフ

価格1,800円

ミッフィーのお友だち、メラニーのメニュー!

心も体もあたたまるハッシュドビーフ。

とろとろのたまごと一緒にいただきます。

ミッフィーのわんぱくキッズプレート

価格:1,000円

星型のハンバーグや九州産のソーセージ、ポテトなどお子様が好きなメニューがいっぱい!

ミッフィーのごろごろ ベリーワッフル

価格:1,300円

甘いワッフルに、ハウステンボスオリジナルのミッフィークッキーを添えて、甘酸っぱいミックスベリーとバニラアイスをトッピングしたワッフル。

一皿で大満足のスイーツです。

ミッフィーの ふわふわホイップラテ

価格:500円

ほろ苦いカフェラテの上に生クリームがのったほっとする甘さのドリンク。

ミッフィーのしあわせ ミルクバターチュロス(テイクアウトメニュー)

価格:600円

食べやすい大きさのチュロス。

はちみつやミルクバターパウダーがかかった甘いスナックです。

プレーン味と

チョコレート味が選べます。

ミッフィー特製ミルクセーキ(テイクアウトメニュー)

価格:各600円

長崎発祥のミルクセーキをベースに生クリームとオリジナルの「ミッフィー」クッキーをのせたドリンク。

(カップは実物と異なります)

味は、長崎県産抹茶(提供休止中)

イチゴ、

チョコの3種類です。

かわいいミッフィーたちの魅力が詰まったメニューが楽しめる!

ハウステンボス「ナインチェ カフェ」のグランドメニューの紹介でした。

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com

