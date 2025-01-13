¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤â´¬¤¤¤¿±óÆ£¹Ò¡¡CB½Ð¾ì¤Ç¹â¤Þ¤ëÉ¾²Á¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀä»¿¡Ö¥Ñ¥¹¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡×¡ÖËÜÎÎ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡×
CB¤Ç¤â·ø¼Â¤ÊÆ¯¤¤ò¸«¤»¤ë±óÆ£¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«(C)Getty Images
¡¡ÇØÈÖ¹æ3¤ËÂÐ¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¹â¤¤É¾²Á¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î11Æü¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏFA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Ç¥¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£±óÆ£¹Ò¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½ªÈ×¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÇòÀ±¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±óÆ£¹Ò¤¬¤µ¤¹¤¬¤ÎÂ¸ºß´¶¡ª¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë
¡¡4Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤ÎÁê¼ê¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¼çÎÏ¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤«¤éÂçÉý¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨Î×¤ó¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁ°¡¦¸åÈ¾¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2ÅÀ¤º¤Ä¤òµó¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÎÏ¤Îº¹¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤ëÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±óÆ£¤Ï3ÆüÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¯¥¢¥ê¥ó¥È¥óÀï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼êÁª¼ê¤¬Â¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢Ç¤¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë»î¹ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â¡¢±óÆ£¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»¿¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£Æü´©»æ¡ØDAILY EXPRESS¡Ù¤Ç¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍMF¤ÏÅ¾¸þ¤·¤¿¼éÈ÷¿Ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ê¸á¸å¤ò²á¤´¤·¤Ä¤Ä¡¢Åª³Î¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æº£¸å¤É¤ì¤Û¤É¤Î¸õÊä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤äÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ØLIVERPOOL ECHO¡Ù¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍºÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ±óÆ£¤Ë¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡Ö8¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºÆ¤Ó¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢Í¥¤ì¤¿»î¹ç¤ÎÆÉ¤ß¤È¹ª¤ß¤Ê¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«¤»¤¿¡£¸åÈ¾¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ç¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØTHIS IS ANFIELD¡Ù¤Ç¤â¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Áê¼ê¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ë¤Ï¤½¤Î¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼éÈ÷ÌÌ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀä»¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥Ù¥¤¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ø¤Î¥í¥ó¥°¤Î¼Ð¤á¥Ñ¥¹¤â»î¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤Æ¤¬Àµ³Î¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ±û¤òÄÌ¤ë¥Ñ¥¹¤ÏÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£Èà¤ÎÃæÈ×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÎÎ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤â¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÌò³ä¤òÃé¼Â¤Ë¤³¤Ê¤·Â³¤±¤ë±óÆ£¡£º£¸å¤âÏ¢Àï¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤½¤Î·ø¼Â¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]