Ä¹ºê¸©Æâ7»ÔÄ®¤Ç¿·À®¿Í¤é¤ÎÌç½Ð½Ë¤¦¡¡¡Ö20ºÐ¡×1Ëü2082¿Í¡¢1980Ç¯°Ê¹ßºÇ¾¯
¡¡À®¿Í¤ÎÆü¡Ê13Æü¡Ë¤òÁ°¤Ë12Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤äº´À¤ÊÝ»Ô¡¢ëÝÁá»Ô¤Ê¤É¸©Æâ7»ÔÄ®¤Ç¡ÖÀ®¿Í¼°¡×¤ä¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢¿¶¤êÂµ¤ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ë½»Ì±É¼¤¬¤¢¤êËÜÇ¯ÅÙÃæ¤Ë20ºÐ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï1Ëü2082¿Í¡ÊºòÇ¯11·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤Ç¡¢Åý·×¤ò»Ï¤á¤¿1980Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¹ºê»Ô¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡ÊÆ±»Ô¹¬Ä®¡Ë¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼°Åµ¤ò½é³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï²ñ¾ìÆâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤ÇµÇ°»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢ÉÕäµ¤ËÌÜÉ¸¤ò½ñ¤¤¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¤ë´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¡£¼°Åµ¤Ç¤ÏÎëÌÚ»ËÏ¯»ÔÄ¹¤¬¡¢º£Ç¯¤¬ÈïÇú80Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÄ¹ºê¤¬·Ð¸³¤·¤¿Îò»Ë¤ò¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆó½½ºÐÀÀ¤¤¤Î¤³¤È¤Ð¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¼Ô2¿Í¤¬Ìó2400¿Í¤ÎÁ°¤Ç·è°ÕÉ½ÌÀ¡£Î©Ì¿´ÛÂç¤ÎÀîÃ¼Íª¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£º´²ìÂç¤ÎÌî¸ýÍ¥ÂÀÏ¯¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢È¯Å¸¤·Â³¤±¤ëÄ¹ºê¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
²£ÉÍ,
Êè,
¿ÀÆàÀî,
ÆÁÅç,
»ûÅÄ²°,
²ð¸î,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¹©¾ì,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó