日本最古の柑橘「大和橘」使用！cacaosic「 大和橘ロッシェ」

cacaosic「 大和橘ロッシェ」

原材料:チョコレート(砂糖、カカオバター、全粉乳、カカオマス)(ベルギー製造)、

フィアンティーヌ(小麦粉、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ショートニング、

バター、脱脂粉乳、モルトエキス、食塩)、砂糖、マンダリンピューレ、

大和橘フリーズドライ/香料、乳化剤、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)

ニッチは、同社が運営するチョコレートブランド“cacaosic”と、“なら橘プロジェクト”とのコラボレーションスイーツを発売します。

日本最古の柑橘と呼ばれる「大和橘」を使用した「大和橘ロッシェ」をあべのハルカス近鉄本店のバレンタインフェア「バレンタイン ショコラ コレクション2025」にて2025年1月17日(金)〜2025年2月14日(金)の期間限定で販売します。

※ドライフルーツはイメージとなります。

缶の中にドライフルーツ単体では入っておりません。

■大和橘とは

大和橘は奈良時代から存在した「日本最古の柑橘」と言われており、日本固有種の柑橘で現在では準絶滅危惧種に認定されています。

他の柑橘にはない、奥ゆかしい香りと爽やかな酸味、上品な苦味が特徴です。

■大和橘ロッシェ

薄く焼いたクレープ生地を細かくクラッシュしたフィアンティーヌに、クーベルチュールチョコレートと大和橘を混ぜ込んだ“ザクほろ”食感のロッシェです。

大和橘の清らかなほろ苦さときゅんとした酸味が、まろやかな甘みのチョコレートによってさらに引き立ちます。

口に入れた瞬間にふわっと広がる大和橘の華やかな香りと甘みが後を引く大人な美味しさです。

パッケージの缶は、奈良県のシルエットが大和橘をイメージしたカラーで描かれ、シンプルながらも上品で特別感のあるゴールドのデザインが魅力的で、ご自宅用にはもちろんギフト用としてもおすすめの商品です。

■販売概要

販売場所:あべのハルカス近鉄本店 ウイング館9階 催会場

「バレンタイン ショコラ コレクション2025」

〒545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1-43

販売期間:2025年1月17日(金)〜2025年2月14日(金)

※営業時間は施設に準じます。

販売価格:1缶 3,024円(税込) ※数量限定販売

