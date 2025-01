英会話教室「ファンファンイングリッシュ」は、2025年4月に入会希望の方向けに入会金の5,800円と1〜3月の授業料を無料で提供するキャンペーンを1月14日(火)〜3月1日(土)に実施します。

ファンファンイングリッシュ「授業料を無料で提供するキャンペーン」

英会話教室「ファンファンイングリッシュ」は、2025年4月に入会希望の方向けに入会金の5,800円と1〜3月の授業料を無料で提供するキャンペーンを1月14日(火)〜3月1日(土)に実施。

対象は2歳児クラスから大人クラスまでのすべてのグループレッスン。

なにかと忙しい4月に向けて、今からすこしずつ慣らし運転として新生活準備を始めたい方におすすめです。

ファンファンイングリッシュは2歳児から大人まで通っていただいている英会話教室です。

「英語は世界をつなぐ魔法」をテーマに英語の魔法学校として楽しく学び続けられます。

楽しみながら進化できるいろんなレッスン。

例えば英語でクッキングや英語でクラフトなど。

季節を感じてられるイベントを取り入れています。

また、教室はガラス張り。

保護者の方や兄弟児がレッスンの間待つことが可能な待合室も完備。

レッスンの様子を見守ることが出来ます。

講師はイギリス人と日本人講師です。

小学4年生〜中学生向けの英文法クラスもありますので、英会話と両方受講の方は学校の授業でも良い成績を獲得。

レッスンでは基本的に英語。

いつの間にか実力が身についています。

英検合格者もたくさん輩出しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1、2、3月の授業料、0円!ファンファンイングリッシュ「授業料を無料で提供するキャンペーン」 appeared first on Dtimes.