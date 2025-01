街にチョコがあふれるバレンタインデーの季節、「すみっコぐらしカフェ〜喫茶すみっコでチョコレートフェア〜」が、東京と愛知にて、2025年2月1日(土)から3月9日(日)まで、期間限定でオープンする。可愛らしいメニューを紹介する。『すみっコぐらし』はサンエックスが展開するキャラクター。2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。

メニューは、チョコレートに見立てたマッシュポテトと、ピンクのチーズソースでおめかししたやまが可愛い「やまのチーズドリアプレート」、ピンクの可愛い「パン店長のおすすめシチュー」、チョコづくしの2段重ねケーキとミニパスタ+サイドドリンクがセットになった「喫茶すみっコのケーキセット」、お好きなキャラクターが選べる特製タルトの「まめマスター特製タルトサンデー」や「アイスチョコミルク」、「ほっとカフェラテ」など、とことんスイートなチョコづくしの可愛いメニューが勢揃い。また、事前予約を利用してメニューを注文した方には、事前予約者限定カフェ利用特典として「香り付きポストカード(全3種)」を1枚、ランダムでプレゼントされる。そして「チャーム付きマドラー」といったスーベニアや、アクスタ、マグカップなどのオリジナルグッズも多数品揃え。今年のバレンタインは、喫茶すみっコのスペシャルメニューとともに、甘いひとときを過ごしてみては。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.