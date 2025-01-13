¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡ÛÌçÅÄÛÙ¡¡ÃæÅÄ¸µÂÙ¤Ø¤ÎÄï»ÒÆþ¤ê¤Ï¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¹áÀî»ÙÉô¤ÎÁ´ÀèÇÚ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¡×
¡Ú½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ÌçÅÄÛÙ¡Ê£²£´¡á¹áÀî¡ËÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡½¡½ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ï£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½é»²Àï
¡¡ÌçÅÄ¡¡Ç¯Ëö¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆÃ¤ËÉáÄÌ¤Î½÷»ÒÀï¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á´Éô¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬ÉáÃÊ¤ÎÆÃ¾Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é½éÀï¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÁö¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÁÈ£±£²¿Í¤ÎÀï¤¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ
¡¡ÌçÅÄ¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£²¿Í¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢£±£±£Ò¤È£±£²£Ò¤Î£±²óÁö¤ê¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥º¤È¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½£²£°£²£²Ç¯£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£²Ç¯£¸¤«·î¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡¡ÌçÅÄ¡¡º£¤Î¤È¤³¤í¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢È¿¾Ê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½²ÝÂê¤Ï
¡¡ÌçÅÄ¡¡º£¤Î°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤Î¹¶¤áÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¼êÁ°¤Ç¸þ¤±¤ë¤³¤È¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤ÎÎ¾Êý¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤É¤Ã¤Á¤«¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡£¤è¤¯¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥¿¡¼¥ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½£²£°£²£µÇ¯Á°´üÅ¬ÍÑ¤ÎµéÊÌ¿³ºº´ü´Ö¡Ê£²£°£²£´Ç¯£´¡Á£±£°·î¡Ë¤Ë£²£²¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á°¤Î´ü¤Î£³¾¡¤«¤éÂç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿
¡¡ÌçÅÄ¡¡£²£²¾¡¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤¡¡Á¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Î£³¾¡¤È¤«¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤óº£¤Ï·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£¤Î¥¿¡¼¥ó¤«¤é¤â¤Ã¤È¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤ê¤Ê¤¬¤é°®¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¹´Ö³ÖÅª¤Ë¤âº£¤ÏËè·îµÙ¤ß¤Ê¤¯¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢£ÆµÙ¤ß¤À¤±¤ÏËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ï
¡¡ÌçÅÄ¡¡¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢£´¡¢£µ¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤Ï£±¡¢£²¡¢£³¥³¡¼¥¹¤è¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥Ã¥·¥å·Ð¸³¤ÏÀÑ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Æ´¤ì¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ï
¡¡ÌçÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»Õ¾¢¤ÎÃæÅÄ¸µÂÙ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÃæÅÄÁª¼ê¤ò»Õ¾¢¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï
¡¡ÌçÅÄ¡¡º£¤â»ä¤Ï²¼¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²¼¼ê¤Ç¡Ä¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤«¤é¡¢»Õ¾¢¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¹áÀî»ÙÉô¤ÎÁ´ÀèÇÚ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÈÖ¾å¤Î»³ÀîÈþÍ³µª¤µ¤ó¤«¤é½çÈÖ¤ËÁ´Éô¸«¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¸µÂÙ¤µ¤ó¤¬¹¾¸ÍÀî¤Ç²¿Ï¢¾¡¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î¹Ó¤ì¿åÌÌ¤ÎÃæ¤Ç´ðËÜÀû²ó¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È£±Ãå¤ò¼è¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¦¤ó¤Þ¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¿å¿Àº×¤¹¤ëÁ°¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö£±Ãå¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢£±Ãå¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï£Áµé¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½»Õ¾¢¤Î»ØÆ³¤Ï
¡¡ÌçÅÄ¡¡Áö¤êÊý¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Ê¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤È¤«¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ËÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥ê¥×¥ì¡¼¤Î¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¶µ¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡¡¡½¡½»Õ¾¢¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤
¡¡ÌçÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£»Õ¾¢¤Ë¤â¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¤¤¤Ãå¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Áö¤êÊý¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Áö¤êÊý°Ê³°¤Ç¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ä¡£ÈëÌ©¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï´ë¶ÈÈëÌ©¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£