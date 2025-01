サンリオ×森永製菓コラボ　キティ、ポムポム、シナモン　限定マスコットや缶など全15種　16日〜

サンリオと森永製菓の人気ビスケット・クッキーとがコラボレーションしたバレンタインデー向けギフトシリーズ「森永ビスケット×サンリオキャラクターズ」が、1 月16 日(木)に発売されます。限定デザインのマスコットやパース、手提げバッグなどのオリジナル雑貨とビスケット・クッキーのセットが各3種類、計15 種類そろいます。

「森永ビスケット×サンリオキャラクターズ」

同シリーズは、「ハローキティ×マリー」「ポムポムプリン×チョイス」「シナモロール×ムーンライト」という3種の組み合わせで展開されます。

マスコット(各2497円)は、サンリオキャラクターズが「マリー」「チョイス」「ムーンライト」のパッケージをイメージした衣装でビスケット・クッキーをちょこんと抱えているデザイン。

マスコット(全3 種) 各2,497 円 ハローキティ&マリー、ポムポムプリン&チョイス、シナモロール&ムーンライト

パース(各1650円)は、サンリオキャラクターズの顔がビスケットやクッキーにアレンジされ、ぬいぐるみのようにふわふわとした手触りとのこと。

パース(全3 種類)各1,650 円 ハローキティ&マリー、ポムポムプリン&チョイス、シナモロール&ムーンライト

手提げバッグ(各2200円)、缶(各1793円)、ポーチ(各1980円)は、「マリー」「チョイス」「ムーンライト」のパッケージ風のデザインになっています。

手提げバッグ(全3 種類)各2,200 円 ハローキティ&マリー、ポムポムプリン&チョイス、シナモロール&ムーンライト

缶(全3 種類)各1,793 円 ハローキティ&マリー、ポムポムプリン&チョイス、シナモロール&ムーンライト

ポーチ(全3 種類)各1,980 円 ハローキティ&マリー、ポムポムプリン&チョイス、シナモロール&ムーンライト

このコラボシリーズは、全国のサンリオショップや百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップなどで販売されます。オンラインショップは16日午前10時販売開始予定。一部取り扱いのない店舗もあります。

なお、1月16日(木)〜1月22日(水)までは販売制限が設けられています(一人につき各アイテム各キャラクター1個まで)。取り置きはできません。その他注意事項など詳細は、サンリオの公式サイトに掲載されています。



(C)2025 SANRIO CO.,LTD. 著作:(株)サンリオ

(C) Morinaga & Co., Ltd.