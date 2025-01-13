¥É¥¤¥ÄÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î¥¨¡¼¥¹FW¤òÉõ»¦¡Ö´°àú¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤ë¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î°µ´¬¼éÈ÷¤¬¡Ö¤¨¤°¤¤¡×
ÈÄÁÒ¤Ïº£µ¨¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î11Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥óÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡0-1¤ÈPK¤Î1ÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨15¥´¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦Åª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÉõ¤¸¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡£ÈÄÁÒ¤Ï³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç·ç¾ì¤Ê¤·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Âç°ìÈÖ¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤Èº£µ¨¤âÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤È²¿ÅÙ¤â¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥±¥¤¥ó¤ò´°àú¤ËÍÞ¤¨¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾23Ê¬¡¢Ì£Êý¤¬ÄËº¨¤ÎPK¸¥¾å¡£¥±¥¤¥ó¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢PKÆÀÅÀ°Ê³°¤Ï¥±¥¤¥ó¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈÄÁÒ¤Î¼éÈ÷¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö³ÐÀÃ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¥±¥¤¥ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Í¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈÄÁÒ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢°ÜÀÒ¤Î±½¤â¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGIVE ME SPORT¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥º¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤Èà¤òÄÉÀ×¡×¤È¿ôÆüÁ°¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë27ºÐ¤¬¡¢º£¸å¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë