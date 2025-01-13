ÀéÄ»Âç¸ç¡Öº£»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ëÅÛµÕ¤Ë¤ª¤é¤ó¡×¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡¥·¥â¥ê¥å¥¦¤Î¥·¥â¥¿¤¬»ÖÂ¼¤±¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤·¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥·¥â¥¿¤Î»ÖÂ¼¤±¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í°ìÈ¯¥®¥ã¥°
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°ÂÀÆ¤«¤ì¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸½Âå¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸Å¤ÎÉ¤Âç¸ç¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê·Ý¿Í¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥ä¥ó¥Á¥ã¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ý¿Í¤¬²¥¤ê¹þ¤ß¡£¥ä¥ó¥Á¥ã¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½é¤Î¿·À¤Âå¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¤Âå¤Ë¤è¤ëÂÐ¹³Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸«ÆÏ¤±¿Í¤È¤·¤Æ¤·¤º¤ë¤ÎKAZMA¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤Î´ß·òÇ·½õ¡¢COWCOW¤ÎÁ±¤·¤¬½Ð±é¡£
¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¸åÈ¾Àï¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Þ¥ª¡¦¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥·¥â¥ê¥å¥¦¤Î¥·¥â¥¿¡¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼¤ÎÃæÀî¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¢¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÉÍºê¡¢¤äÃÄ¤Î¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥Á¥ã·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ëÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥·¥â¥¿¤ÏÌîÂÀ¤¤À¼¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤®¤ç¤¦Ãî¸¡ºº¤ò¤µ¤ì¤¿»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯½Ò¤Ù¡¢¾²¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀéÄ»¤È°ÂÀÆ¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£Âç¸ç¤Ï¡Öº£¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ÄµÕ¤Ë¤ª¤é¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ý¿Í¤«¿·À¤Âå¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£